quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Kids: llegó el turno de los niños para demostrar sus conocimientos y ganar

¿Quién Caerá? Kids es uno de los estrenos prime time de UNIMÁS. Te contamos cuándo se estrena y todos los detalles de este divertido reality de concursos.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Por:Vanessa Mena
Video ¿Quién Caerá? Kids Gran estreno 26 de enero por UNIMÁS

¿Quién Caerá? Kids es el nuevo reality de concursos conducido por la querida Adamari López, pero también por su hija Alaïa, quien hace su debut como presentadora con este programa.

¿Quién Caerá? Kids: fecha de estreno y horario

¿Quién Caerá? Kids

El reality de concursos ¿Quién Caerá? Kids se estrena el próximo lunes 26 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS.

Será conducido por Adamari López y su hija Alaïa Costa, quienes juntas formarán un increíble dúo al frente de esta nueva producción.

¿Quién Caerá? Kids: de qué trata el nuevo reality de concursos

En esta nueva versión del exitoso programa de concursos los participantes serán niños, quienes competirán en un ambiente emocionante, seguro y divertido.

Ellos responderán preguntas acordes a su edad, con dinámicas en las que aprenderán y demostrarán su talento. Quienes resulten ganadores se llevarán a casa increíbles premios.

¿Quién Caerá?Adamari LópezAlaïa Costa López

