quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? tiene un increíble premio en su nueva temporada: ¿cuánto dinero es?

La nueva temporada de ¿Quién Caerá? se estrena este 27 de octubre y el premio que los concursantes se pueden llevar a casa es fabuloso.

Video ¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS

La tercera temporada de ¿Quién Caerá? llega a Univision este 27 de octubre, como parte de la programación con la que UNIMÁS renueva su prime time.

¿Quién Caerá?: cuánto dinero se pueden ganar los participantes

¿Quién Caerá?

En esta nueva temporada la emoción estará al máximo. El programa tendrá 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más un ciclo especial de 5 programas llamado ‘Final All Stars’ que será una espectacular Final de Campeones.

En los primeros 10 programas habrá 8 participantes más un líder. Quien gane en cada episodio se llevará a casa el dinero reunido esa noche. Sin embargo, en el Súper Viernes el mayor ganador será nombrado líder y obtendrá todo el dinero que se haya acumulado a lo largo del ciclo.

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre
¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre
Imagen TelevisaUnivision

Si se logra un juego perfecto, el triunfador de cada noche podría conseguir hasta 5 mil dólares, más otros 3 mil dólares de la ronda final.

En la mencionada Final de Campeones se enfrentarán las 6 personas que resulten ganadoras de los primeros 6 ciclos, así como los 3 mejores jugadores de la temporada. Estos nueve participantes darán su mayor esfuerzo para llevarse el gran premio ¡de hasta 40 mil dólares!

¿Quién Caerá?: fecha de estreno, horario y quién es la conductora

Nuevamente veremos a Adamari López como la conductora del divertido reality de concursos. La temporada 3 de ¿Quién Caerá? se estrena el 27 de octubre a las 7P/6C, por UNIMÁS.

