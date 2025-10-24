¿Quién Caerá? tiene un increíble premio en su nueva temporada: ¿cuánto dinero es?

Video ¿Quién Caerá? estrena nueva temporada el 27 de octubre por UNIMÁS

La tercera temporada de ¿Quién Caerá? llega a Univision este 27 de octubre, como parte de la programación con la que UNIMÁS renueva su prime time.

¿Quién Caerá?: cuánto dinero se pueden ganar los participantes

En esta nueva temporada la emoción estará al máximo. El programa tendrá 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más un ciclo especial de 5 programas llamado ‘Final All Stars’ que será una espectacular Final de Campeones.

En los primeros 10 programas habrá 8 participantes más un líder. Quien gane en cada episodio se llevará a casa el dinero reunido esa noche. Sin embargo, en el Súper Viernes el mayor ganador será nombrado líder y obtendrá todo el dinero que se haya acumulado a lo largo del ciclo.

Si se logra un juego perfecto, el triunfador de cada noche podría conseguir hasta 5 mil dólares, más otros 3 mil dólares de la ronda final.

En la mencionada Final de Campeones se enfrentarán las 6 personas que resulten ganadoras de los primeros 6 ciclos, así como los 3 mejores jugadores de la temporada. Estos nueve participantes darán su mayor esfuerzo para llevarse el gran premio ¡de hasta 40 mil dólares!

¿Quién Caerá?: fecha de estreno, horario y quién es la conductora