¿Quién Caerá? tiene un increíble premio en su nueva temporada: ¿cuánto dinero es?
La nueva temporada de ¿Quién Caerá? se estrena este 27 de octubre y el premio que los concursantes se pueden llevar a casa es fabuloso.
Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.
La tercera temporada de ¿Quién Caerá? llega a Univision este 27 de octubre, como parte de la programación con la que UNIMÁS renueva su prime time.
¿Quién Caerá?: cuánto dinero se pueden ganar los participantes
En esta nueva temporada la emoción estará al máximo. El programa tendrá 65 episodios, divididos en 6 ciclos de 10 programas cada uno, más un ciclo especial de 5 programas llamado ‘Final All Stars’ que será una espectacular Final de Campeones.
En los primeros 10 programas habrá 8 participantes más un líder. Quien gane en cada episodio se llevará a casa el dinero reunido esa noche. Sin embargo, en el Súper Viernes el mayor ganador será nombrado líder y obtendrá todo el dinero que se haya acumulado a lo largo del ciclo.
Si se logra un juego perfecto, el triunfador de cada noche podría conseguir hasta 5 mil dólares, más otros 3 mil dólares de la ronda final.
En la mencionada Final de Campeones se enfrentarán las 6 personas que resulten ganadoras de los primeros 6 ciclos, así como los 3 mejores jugadores de la temporada. Estos nueve participantes darán su mayor esfuerzo para llevarse el gran premio ¡de hasta 40 mil dólares!
¿Quién Caerá?: fecha de estreno, horario y quién es la conductora
Nuevamente veremos a Adamari López como la conductora del divertido reality de concursos. La temporada 3 de ¿Quién Caerá? se estrena el 27 de octubre a las 7P/6C, por UNIMÁS.