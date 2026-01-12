¿Quién Caerá? Campeones Week: el nuevo programa en donde competirán solo los mejores
¿Quién Caerá? se renueva para este 2026 con dos programas: ¿Quién Caerá? Campeones Week y ¿Quién Caerá? Kids.
¿Quién Caerá?, el reality de concursos conducido por Adamari López, estrenará dos nuevos formatos. Te contamos todo sobre ¿Quién Caerá? Campeones Week.
¿Quién Caerá? Campeones Week: fecha de estreno y horario
El reality de concursos ¿Quién Caerá? Campeones Week se transmitirá del lunes 19 al viernes 23 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS. También será conducido por la querida Adamari López.
¿Quién Caerá? Campeones Week: ¿de qué trata el nuevo programa?
En el nuevo programa ¿Quién Caerá? Campeones Week concursarán los ganadores que triunfen en cada emisión de ¿Quién Caerá?. Ellos tendrán un emocionante duelo cara a cara, con grandes desafíos y giros inesperados.
Ya que el combate será entre los mejores de cada semana, los participantes deberán estar más preparados que nunca. Los desafíos serán tanto físicos como mentales, y pondrán a prueba su habilidad, estrategia y cómo se manejan bajo presión.
El jugador que resulte ganador en ¿Quién Caerá? Campeones Week podrá llevarse a casa un fabuloso premio ¡de entre 30 y 40 mil dólares!
UNIMÁS renueva su prime time con cuatro increíbles programas
Además de ¿Quién Caerá? Campeones Week, UNIMÁS tiene grandes estrenos en su barra prime:
- C.D.I.: Código de Investigación: la temporada 2 se estrenó el 5 de enero y puedes verla en UNIMÁS a las 10P/9C.
- ¿Apostarías por Mí?: El reality show 24/7 se estrena el domingo 18 de enero a las 8P/7C por Univision, y a partir del lunes 19 de enero podrás verlo de lunes a viernes por UNIMÁS, a las 8P/7C. Además, en ViX estará disponible la transmisión 24/7 sin censura.
- ¿Quién Caerá? Kids: el nuevo reality de concursos de Adamari López y su hija Alaïa Costa se estrena el lunes 26 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS.