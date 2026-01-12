TV SHOWS
TV SHOWS
quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Campeones Week: el nuevo programa en donde competirán solo los mejores

¿Quién Caerá? se renueva para este 2026 con dos programas: ¿Quién Caerá? Campeones Week y ¿Quién Caerá? Kids.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video ¿Quién Caerá? Kids Gran estreno 26 de enero por UNIMÁS

¿Quién Caerá?, el reality de concursos conducido por Adamari López, estrenará dos nuevos formatos. Te contamos todo sobre ¿Quién Caerá? Campeones Week.

¿Quién Caerá? Campeones Week: fecha de estreno y horario

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Programa 55
40:39
NUEVO

¿Quién Caerá? Programa 55

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Kids Gran estreno 26 de enero por UNIMÁS
0:30

¿Quién Caerá? Kids Gran estreno 26 de enero por UNIMÁS

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 tendrá invitados únicos y una co-conductora de lujo
1 mins

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026 tendrá invitados únicos y una co-conductora de lujo

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre
0:30

¿Quién Caerá? Especial Feliz 2026: miércoles 31 de diciembre

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Especial de Navidad: 24 de diciembre
0:30

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: 24 de diciembre

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Especial de Navidad: en este programa ¡los concursantes serán niños!
1 mins

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: en este programa ¡los concursantes serán niños!

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? Especial de Navidad
0:30

¿Quién Caerá? Especial de Navidad

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? tiene un increíble premio en su nueva temporada: ¿cuánto dinero es?
1 mins

¿Quién Caerá? tiene un increíble premio en su nueva temporada: ¿cuánto dinero es?

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? vuelve con nueva temporada: fecha de estreno del reality de concursos de Adamari López
2 mins

¿Quién Caerá? vuelve con nueva temporada: fecha de estreno del reality de concursos de Adamari López

¿Quién Caerá? Kids
¿Quién Caerá? estrena nueva temporada a partir del 27 de octubre por UNIMÁS
0:30

¿Quién Caerá? estrena nueva temporada a partir del 27 de octubre por UNIMÁS

¿Quién Caerá? Kids

El reality de concursos ¿Quién Caerá? Campeones Week se transmitirá del lunes 19 al viernes 23 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS. También será conducido por la querida Adamari López.

¿Quién Caerá? Campeones Week: ¿de qué trata el nuevo programa?

En el nuevo programa ¿Quién Caerá? Campeones Week concursarán los ganadores que triunfen en cada emisión de ¿Quién Caerá?. Ellos tendrán un emocionante duelo cara a cara, con grandes desafíos y giros inesperados.

Ya que el combate será entre los mejores de cada semana, los participantes deberán estar más preparados que nunca. Los desafíos serán tanto físicos como mentales, y pondrán a prueba su habilidad, estrategia y cómo se manejan bajo presión.

El jugador que resulte ganador en ¿Quién Caerá? Campeones Week podrá llevarse a casa un fabuloso premio ¡de entre 30 y 40 mil dólares!

UNIMÁS renueva su prime time con cuatro increíbles programas

Además de ¿Quién Caerá? Campeones Week, UNIMÁS tiene grandes estrenos en su barra prime:

Relacionados:
¿Quién Caerá?Adamari López

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Toros Neza
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX