¿Quién Caerá? Campeones Week: el nuevo programa en donde competirán solo los mejores

Video ¿Quién Caerá? Kids Gran estreno 26 de enero por UNIMÁS

¿Quién Caerá?, el reality de concursos conducido por Adamari López, estrenará dos nuevos formatos. Te contamos todo sobre ¿Quién Caerá? Campeones Week.

¿Quién Caerá? Campeones Week: fecha de estreno y horario

El reality de concursos ¿Quién Caerá? Campeones Week se transmitirá del lunes 19 al viernes 23 de enero, a las 7P/6C por UNIMÁS. También será conducido por la querida Adamari López.

¿Quién Caerá? Campeones Week: ¿de qué trata el nuevo programa?

En el nuevo programa ¿Quién Caerá? Campeones Week concursarán los ganadores que triunfen en cada emisión de ¿Quién Caerá?. Ellos tendrán un emocionante duelo cara a cara, con grandes desafíos y giros inesperados.

Ya que el combate será entre los mejores de cada semana, los participantes deberán estar más preparados que nunca. Los desafíos serán tanto físicos como mentales, y pondrán a prueba su habilidad, estrategia y cómo se manejan bajo presión.

El jugador que resulte ganador en ¿Quién Caerá? Campeones Week podrá llevarse a casa un fabuloso premio ¡de entre 30 y 40 mil dólares!

UNIMÁS renueva su prime time con cuatro increíbles programas

