¿Quién Caerá? Especial de Navidad: en este programa ¡los concursantes serán niños!
¿Quién Caerá?, el divertido reality de concursos conducido por Adamari López, tendrá un programa especial para celebrar la Navidad.
El espíritu navideño ya llegó a ¿Quién Caerá?, pues el reality de concursos tendrá una edición especial a propósito de Nochebuena y Navidad. Te contamos quiénes serán los participantes y la conductora invitada.
¿Quién Caerá? Especial de Navidad: fecha de estreno y horario
El programa ¿Quién Caerá? Especial de Navidad se transmitirá por UNIMÁS el próximo miércoles 24 de diciembre, a las 8P/7C.
¿Quién Caerá? Especial de Navidad tendrá una conductora invitada muy especial
La querida Adamari López estará acompañada por una conductora muy especial: ¡su hija Alaïa! La pequeña de 10 años hará su debut como presentadora de televisión a lado de su talentosa mamá.
Con su carisma y simpatía, Alaïa le dará un toque divertido y refrescante a esta edición especial de ¿Quién Caerá?
¿Quién Caerá? Especial de Navidad: habrá una sorpresa con los participantes
A diferencia de los programas que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas, en donde los concursantes son adultos, en ¿Quién Caerá? Especial de Navidad los participantes serán niños.
Definitivamente, esta edición navideña estará llena de emoción, risas y mucha diversión. Y por supuesto, ¡habrá muchos premios y regalos!
¿Quién Caerá?: horario y en dónde ver el reality de concursos
Puedes ver la temporada 3 de ¿Quién Caerá? de lunes a viernes a las 7P/6C, por UNIMÁS. En esta tercera edición la conductora también es Adamari López.