quien caera
¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: en este programa ¡los concursantes serán niños!

¿Quién Caerá?, el divertido reality de concursos conducido por Adamari López, tendrá un programa especial para celebrar la Navidad.

Video ¿Quién Caerá? Especial de Navidad

El espíritu navideño ya llegó a ¿Quién Caerá?, pues el reality de concursos tendrá una edición especial a propósito de Nochebuena y Navidad. Te contamos quiénes serán los participantes y la conductora invitada.

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: fecha de estreno y horario

El programa ¿Quién Caerá? Especial de Navidad se transmitirá por UNIMÁS el próximo miércoles 24 de diciembre, a las 8P/7C.

¿Quién Caerá? Especial de Navidad tendrá una conductora invitada muy especial

La querida Adamari López estará acompañada por una conductora muy especial: ¡su hija Alaïa! La pequeña de 10 años hará su debut como presentadora de televisión a lado de su talentosa mamá.

Con su carisma y simpatía, Alaïa le dará un toque divertido y refrescante a esta edición especial de ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: habrá una sorpresa con los participantes

A diferencia de los programas que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas, en donde los concursantes son adultos, en ¿Quién Caerá? Especial de Navidad los participantes serán niños.

Definitivamente, esta edición navideña estará llena de emoción, risas y mucha diversión. Y por supuesto, ¡habrá muchos premios y regalos!

¿Quién Caerá?: horario y en dónde ver el reality de concursos

Puedes ver la temporada 3 de ¿Quién Caerá? de lunes a viernes a las 7P/6C, por UNIMÁS. En esta tercera edición la conductora también es Adamari López.

