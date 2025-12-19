¿Quién Caerá? Especial de Navidad: en este programa ¡los concursantes serán niños!

Video ¿Quién Caerá? Especial de Navidad

El espíritu navideño ya llegó a ¿Quién Caerá?, pues el reality de concursos tendrá una edición especial a propósito de Nochebuena y Navidad. Te contamos quiénes serán los participantes y la conductora invitada.

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: fecha de estreno y horario

El programa ¿Quién Caerá? Especial de Navidad se transmitirá por UNIMÁS el próximo miércoles 24 de diciembre, a las 8P/7C.

¿Quién Caerá? Especial de Navidad tendrá una conductora invitada muy especial

La querida Adamari López estará acompañada por una conductora muy especial: ¡su hija Alaïa! La pequeña de 10 años hará su debut como presentadora de televisión a lado de su talentosa mamá.

Con su carisma y simpatía, Alaïa le dará un toque divertido y refrescante a esta edición especial de ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? Especial de Navidad: habrá una sorpresa con los participantes

A diferencia de los programas que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas, en donde los concursantes son adultos, en ¿Quién Caerá? Especial de Navidad los participantes serán niños.

Definitivamente, esta edición navideña estará llena de emoción, risas y mucha diversión. Y por supuesto, ¡habrá muchos premios y regalos!

¿Quién Caerá?: horario y en dónde ver el reality de concursos