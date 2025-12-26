Código de Investigación C.D.I.: Código de Investigación regresa con una nueva temporada: fecha de estreno y más C.D.I.: Código de Investigación estrena su segunda temporada muy pronto. Entérate de la fecha y el horario.



Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Video C.D.I. Código de Investigación estrena nueva temporada

La primera temporada de C.D.I.: Código de Investigación fue tan exitosa, que el programa de ‘true crime’ está a punto de estrenar la temporada 2 con nuevos e interesantes casos.

C.D.I: Código de Investigación: cuándo y a qué hora se estrena la temporada 2

PUBLICIDAD

La segunda temporada de C.D.I.: Código de Investigación llega a UNIMÁS el próximo lunes 5 de enero, a las 10P/9C.

Se transmitirá de lunes a viernes y la conducción nuevamente estará a cargo de Borja Voces.

Borja Voces conductor de C.D.I. Imagen TelevisaUnivision

C.D.I.: Código de Investigación: qué casos presentará la temporada 2

Al igual que en la primera temporada de C.D.I., en esta segunda entrega se contará con la presencia de diversos especialistas, como abogados, criminólogos, etc., quienes analizarán eventos de true crime que conmocionaron a la sociedad.

En la temporada 2 del programa no solo se mostrarán asesinatos de alto perfil, también casos de secuestros, sectas, esquemas de fraude y la creciente amenaza de los delitos digitales y cibernéticos.

Por medio de innovadoras herramientas visuales, testimonios y la opinión de nuevos expertos con un enfoque fresco, la segunda temporada de Código de Investigación se adentrará en la mente de los delincuentes para comprender mejor su motivación, su modus operandi, el impacto de sus crímenes en la sociedad, etc.