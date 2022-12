Ayuda de Impacto: un joven baleado por un comerciante quedó inválido y ahora lucha por volver a caminar

La víctima asegura que una deuda de 33 dólares fue motivo suficiente para que el dueño de una tienda lo golpeara y baleara en la columna vertebral. Ahora, aquel joven alegre, sonriente y feliz, asegura que hay días en los que no puede más. “Me dejó invalido y ahora me dan de comer en la boca y me tienen que asear; me da pena”, dice entre lágrimas.