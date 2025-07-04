TV SHOWS
primer impacto
PI Ayuda De Impacto

Ayuda de Impacto: Mujer sobrevive al colapso durante el sismo en Lima, pero hoy necesita ayuda para seguir adelante

Katty Martínez sobrevivió por segundos al colapso de un edificio durante el sismo en Lima. Hoy, sin poder trabajar y como único sustento de su madre, necesita apoyo urgente.

Por:Univision
Video Madre hispana lucha contra rara enfermedad que le impide alimentarse: pide ayuda para el tratamiento

Durante el terremoto que sacudió violentamente la capital peruana al mediodía del sábado, Katty Martínez vivió un momento que cambió su vida. Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que escapó por segundos del colapso de una estructura que destruyó por completo su automóvil. Aunque logró sobrevivir, hoy enfrenta una dura realidad: no ha podido volver a trabajar y es el único sustento de su madre.

Katty, trabajadora del hogar y cuidadora de adultos mayores, se preparaba para salir a cumplir con su jornada laboral cuando la tierra comenzó a temblar. “Entré al carro y sentí que se movía. Un ladrillo me cayó en la cara y en la mano. Pensé que era mi final”, contó. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se ve cómo logra huir apenas segundos antes de que una pesada estructura se desplome sobre su vehículo.

A unos metros de ella, Luis Chacaltana también estuvo a punto de ser víctima del derrumbe. Él estaba por subir a su coche cuando levantó la mirada y notó que los escombros venían hacia él. Logró retroceder justo a tiempo. “Si entraba al carro, perdía la vida. Solo fueron segundos”, relató. Ambos sobrevivientes coinciden en que su salvación fue un acto providencial.

Imagen Guillermo Todd Basivalvazo

Katty fue trasladada por los bomberos al Hospital Cayetano Heredia. Aunque no sufrió fracturas, sí presentó múltiples contusiones y perdió el conocimiento en al menos dos ocasiones. Desde entonces, no ha podido retomar sus actividades laborales.

“Yo mantengo a mi mamá. No poder trabajar me preocupa más que cualquier golpe. Solo quiero recuperarme y volver a ayudar en casa”, expresó.

Mientras Lima continúa evaluando los daños materiales que dejó el sismo, Katty lucha con una realidad silenciosa: la imposibilidad de generar ingresos en un momento crítico. Su historia es la de muchas mujeres que, tras un desastre, quedan invisibilizadas por las cifras, pero cargan con el peso de la reconstrucción personal y familiar.

Quienes deseen brindarle apoyo pueden comunicarse directamente con ella a través de WhatsApp al número +51 916 301 117.

Katty sobrevivió al terremoto por segundos. Hoy, necesita una mano solidaria para volver a ponerse de pie.

