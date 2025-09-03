Familia hispana pide ayuda para salvar la vida de su hijo Emanuel

Video Niños eran obligados a vivir entre 35 animales enjaulados y suciedad: sus padres fueron arrestados

Una familia ecuatoriana emprendió una campaña urgente para salvar la vida de Emanuel, su hijo diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. El menor necesita recibir un tratamiento de una sola dosis, cuyo costo asciende a 3.5 millones de dólares.

El caso fue compartido por sus padres, Gabriela Andrade y Xavier Salcedo, quienes reconocen el impacto que tuvo el diagnóstico, pero mantienen la fe en que podrán conseguir los recursos necesarios. “Nosotros sabemos que si miles de personas se pueden volcar a donar, pueden hacer un cambio diferente, porque es una sola dosis de vida”, expresó Andrade.

Imagen Cortesía

La enfermedad fue detectada cuando Emanuel tenía tres años, después de que en su escuela notaran dificultades en su movilidad. Los exámenes confirmaron que padecía distrofia muscular de Duchenne, una condición genética que deteriora progresivamente los músculos.

El neurólogo Alcy Torres, del Hospital de Boston, advirtió que sin tratamiento inmediato el niño perderá la capacidad de movilizarse de manera independiente y enfrentará complicaciones cardíacas y respiratorias. “La debilidad muscular seguiría avanzando, aumentando la posibilidad de morbilidad y mortalidad”, explicó.

Mientras la familia organiza el viaje a Estados Unidos para los exámenes médicos, apela a la solidaridad de la ciudadanía. “Es una carrera contra el tiempo”, dijo Andrade. Su padre añadió: “Apelamos a la empatía de todas las personas para que Emanuel pueda cumplir sus sueños de ser músico, explorador y todo lo que él se proponga”.

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de la página oficial de la campaña: https://unmilagroenmarcha.com/