¿Buscas saber el santoral de hoy viernes 5 de diciembre de 2025?

Video Comerciante hispano está vivo de "milagro" tras ataque de sicarios: las balas le rozaron la cabeza

Hoy viernes 5 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Sabas, anacoreta (439-531), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Sabas, anacoreta (439-531)

PUBLICIDAD

Sabas nació en el año 439 en Mutalasca, Capadocia y desde joven mostró un profundo interés por la vida monástica. Criado por sus tíos debido a las obligaciones militares de su padre, fue admitido en el monasterio de Flaviano, donde se formó en ciencia y virtud. A los dieciocho años, solicitó ingresar al monasterio, comenzando así su camino hacia la vida de anacoreta. En el 457, se trasladó a los Santos Lugares, donde se sumergió en la austeridad y el silencio, características que definirían su vida y su legado espiritual.

La vida de Sabas se destacó por su dedicación a la oración y la penitencia en el desierto de Palestina. Su tiempo en la gruta, lejos de las distracciones del mundo, le permitió alcanzar una profunda madurez espiritual, ganándose el apodo de "el joven viejo". A lo largo de su vida, fundó monasterios y un hospital para peregrinos y fue nombrado exarca de todos los monjes del desierto por el Patriarca de Jerusalén. Su influencia en el anacoretismo oriental fue significativa, convirtiéndose en un modelo de vida para muchos.

Relación con Jesús y legado espiritual

Sabas vivió en un contexto donde la búsqueda de la santidad y la conexión con Dios eran fundamentales. Aunque no fue un testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida de penitencia y oración refleja el espíritu de los que buscan seguir a Jesús. Su dedicación a la oración y su lucha contra las tentaciones del demonio en el desierto son ejemplos de su compromiso con la fe. En su vida, se puede resaltar el momento en que se dedicó a la penitencia en el desierto de Rufan, un lugar donde se cree que Jesús vivió su cuarentena, lo que subraya su deseo de imitar a Cristo en su sufrimiento y sacrificio.

PUBLICIDAD

La llegada de fieles a su cueva en busca de instrucción y guía espiritual es un testimonio de su impacto en la comunidad cristiana. Su legado perdura en la construcción de monasterios y en la formación de nuevos monjes, así como en su firme defensa de la ortodoxia. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a muchos en su búsqueda de la verdad y la espiritualidad.

Todos los santos que celebramos este viernes

Sabas, Anastasio, Consolata, Cristina, Galgano, Crispina, Dalmacio, Julio, Potamia, Félix, Grato, Aureliano, Sempronio, Gerardo, Gereboldo, Niceto, Juan, Baso, Dalmacio, Pelino, Colmán, Sigirano, Sola, Luano

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.