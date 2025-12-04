¿Qué santo se celebra hoy jueves 4 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video Madre dice que San Joselito salvó a su hijo de 3 años de la muerte: "Estaba morado, no reaccionaba"

Hoy, 4 de diciembre, celebramos a Juan Damasceno, padre y doctor de la Iglesia (s. VIII), un destacado teólogo y defensor de la fe que, tras dejar su vida en la administración del califato, se dedicó a la espiritualidad y a la lucha iconoclasta, iluminando a la Iglesia con su vasta cultura y amor a Jesucristo.

La vida y obra de Juan Damasceno, padre y doctor de la Iglesia (s. VIII)

Juan Damasceno nació entre los años 650 y 674 en Damasco, Siria, en una familia árabe acomodada. Su padre, Sargum ibn Mansur, era un cortesano que trabajaba en la administración del califato. A pesar de seguir una carrera en la administración, Juan decidió retirarse al monasterio de Mar Sabas, donde se convirtió en sacerdote. Su vida estuvo marcada por un profundo amor a Jesucristo y a la Virgen María, así como por su vasta cultura teológica, lo que lo llevó a ser un destacado predicador y consejero de obispos en Jerusalén. Su legado se consolidó en el Concilio II de Nicea, donde se le reconoció su contribución a la Iglesia.

Como el último gran teólogo de la iglesia griega, Juan Damasceno utilizó sus conocimientos filosóficos para enriquecer la teología de su tiempo. Sus obras abarcan desde escritos dogmáticos y filosóficos hasta comentarios bíblicos y homilías sobre la Virgen. Entre sus escritos más destacados se encuentran "Fuente de conocimiento", "De fide ortodoxa" y "Sobre la Santa Trinidad". Su capacidad de síntesis y su precisión terminológica lo convirtieron en un gran compilador de la tradición teológica, integrando las enseñanzas de autores orientales sin mencionar explícitamente sus fuentes. En 1890, fue proclamado Doctor de la Iglesia por León XIII.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juan Damasceno es conocido por su firme defensa de la fe cristiana y su oposición a la herejía iconoclasta, lo que refleja su profundo vínculo con Jesús y su compromiso con la verdad del Evangelio. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Nuevo Testamento, su vida y obra contribuyeron significativamente al mensaje cristiano, defendiendo la importancia de las imágenes sagradas en la adoración. Su legado espiritual se manifiesta en su capacidad para articular el misterio de la Encarnación y en su dedicación a la enseñanza de la fe. Un momento clave de su vida se puede resumir en la frase “pasión por Jesucristo”, que encapsula su devoción y su influencia en la teología cristiana.

Todos los santos que celebramos este jueves

Pedro Crisologo, Juan Damasceno, Clemente Alejandrino, Annón II, Bárbara, Emérita, Teófanes, Isa, Tecla, Bernardo, Cristiano, Félix, Mauro, Melecio, Marutas, Osmundo, Annón, Wisinto, Jerónimo de Ángelis, Simón Jempo

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.