¿Qué santo se celebra hoy viernes 21 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

En este 21 de noviembre, celebramos con alegría y devoción a la Presentación de Nuestra Señora, un momento que, aunque envuelto en la tradición, refleja la profunda entrega y fe de María, quien desde su infancia fue ofrecida al servicio de Dios por sus padres, Joaquín y Ana.

La vida y obra de La Presentación de Nuestra Señora

La figura de la Presentación de Nuestra Señora se enmarca en una tradición piadosa que, aunque carece de un respaldo histórico sólido, ha sido objeto de veneración a lo largo de los siglos. Según la tradición, los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, enfrentaron la angustia de la esterilidad y, tras la concepción milagrosa de su hija, decidieron presentarla en el Templo a la edad de tres años como cumplimiento de un voto. Este acto simboliza la dedicación de la Virgen a Dios desde su infancia, reflejando los valores de fe y entrega que caracterizan su vida. Aunque no se encuentra en los Evangelios canónicos, esta narrativa ha sido enriquecida por los evangelios apócrifos y ha influido en la devoción popular.

A lo largo de la historia, la celebración de la Presentación de la Virgen ha evolucionado, siendo reconocida en la Iglesia desde el siglo V en Oriente y más tarde en Occidente. A pesar de las controversias sobre su autenticidad, la fiesta ha perdurado como un recordatorio de la disposición de María a servir a Dios. La figura de La Presentación de Nuestra Señora representa no solo un momento de su vida, sino un símbolo de su entrega total y su papel como madre del Mesías, lo que la convierte en un modelo de fe y obediencia para los creyentes.

Relación con Jesús y legado espiritual

La relación de La Presentación de Nuestra Señora con Jesús es fundamental, ya que su dedicación al Templo anticipa su papel en la historia de la salvación. Aunque no fue testigo de eventos como la resurrección, su vida estuvo marcada por decisiones que contribuyeron al mensaje cristiano. Su aceptación del plan divino, expresada en el momento en que dijo «fiat», es un testimonio de su fe y confianza en Dios. Este acto de entrega se convierte en un legado espiritual que invita a los fieles a vivir con la misma disposición y entrega.

La tradición de la presentación de la Virgen en el Templo, aunque no documentada en la Biblia, resalta la importancia de la dedicación a Dios. Este acto simbólico se convierte en un reflejo de la vida de María, quien, a lo largo de su existencia, mantuvo una relación íntima con lo divino. La devoción hacia La Presentación de Nuestra Señora invita a los creyentes a considerar su propia entrega y disposición a seguir el camino de Dios en sus vidas.

Todos los santos que celebramos este viernes

Gelasio I, Alberto, Mauro, Pápolo, Alejandro, Rufo, Romeo, Basilio, Auxilio, Saturnino, Celso, Clemente, Honorio, Demetrio, Heliodoro, Eutiquio, Esteban, Digain, Columbano, Nuestra Señora

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.