Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 11 de diciembre

En este 11 de diciembre, recordamos a Dámaso I, papa (305-384?), un líder visionario que, en medio de la turbulencia del último tercio del siglo IV, elevó el prestigio del papado y dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia, impulsando la traducción de las Sagradas Escrituras y defendiendo la fe cristiana frente a las herejías de su tiempo.

La vida y obra de Dámaso I, papa (305-384?)

El papa Dámaso I nació en Roma en el año 305, de ascendencia hispana. Su padre, Antonio, fue un eclesiástico y su madre, Laurencia, vivió hasta una edad avanzada. Desde joven, Dámaso I se vio inmerso en un entorno romano complejo, donde coexistían cristianos, paganos y herejes. Su educación fue esmerada, lo que le permitió destacar en el ámbito eclesiástico. Fue elegido papa tras la muerte de Liberio, en un contexto de tensiones políticas y religiosas, donde tuvo que enfrentarse a un antipapa, Ursino, lo que provocó un tumulto en la ciudad.

Durante su papado, Dámaso I se destacó por su firme defensa de la fe cristiana, convocando un concilio en Roma que reafirmó la doctrina de Nicea. También se preocupó por la situación de la Iglesia en España, donde se opuso a las doctrinas de Prisciliano. Su legado incluye la promoción de la traducción de la Sagrada Escritura al latín, conocida como la Vulgata y la revitalización del culto a los mártires a través de las catacumbas. Dámaso I falleció el 11 de diciembre de 384, dejando una huella significativa en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Dámaso I con Jesús se manifiesta en su compromiso por preservar y propagar la fe cristiana en un tiempo de gran adversidad. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor como líder espiritual fue crucial para la consolidación del cristianismo. Su decisión de reafirmar la fe de Nicea y su oposición al arrianismo fueron fundamentales para mantener la unidad de la Iglesia. Un momento clave de su papado se refleja en su esfuerzo por eliminar la estatua de la diosa Victoria, un acto que simbolizaba la lucha contra el paganismo: “hacerla desaparecer”.

Además, su papel como mecenas de Jerónimo y su impulso a la traducción de las Escrituras al latín fortalecieron el acceso a la palabra de Dios, permitiendo que más fieles pudieran conocer el mensaje cristiano. La Vulgata, resultado de su apoyo, se convirtió en un texto fundamental para la Iglesia romana, asegurando que el legado espiritual de Dámaso I perdurara a lo largo de los siglos.

Todos los santos que celebramos este jueves

Dámaso I, Eutiquio, Victorico, Fusciano, Trasón, Ponciano, Pretextato, Genaciano, Segundo, Zósimo, Pablo, Ciriaco, Genciano, Bársabas, Sabino, Benjamín, Paulo, Fidel, Masona, Daniel estilita, Martín de San Nicolás, Melchor de San Agustín

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.