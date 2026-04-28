Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy martes 28 de abril de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Pedro Chanel, presbítero y mártir (1803-1841). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy martes 28 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Pedro Chanel, presbítero y mártir (1803-1841), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Pedro Chanel, presbítero y mártir (1803-1841)

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Pedro Chanel nació en Cuet, Francia, en 1803 y dedicó su vida al servicio del Evangelio hasta su martirio el 28 de abril de 1841 en la isla de Futuna, en la Polinesia. Tras ser ordenado sacerdote, se unió a la Compañía de María con el deseo de predicar en tierras de misión. En 1837, llegó a Futuna, un lugar que no conocía a Cristo y donde su presencia marcó un antes y un después en la vida espiritual de sus habitantes. Su enfoque pastoril, caracterizado por la amabilidad y paciencia, convirtió a algunos paganos y le valió el cariño de la población local, quienes lo apodaron «hombre de gran corazón».

La labor de Pedro Chanel fue ardua y en ocasiones angustiante. A pesar de enfrentar el hambre, el cansancio y la hostilidad de un entorno adverso, persistió en su misión. Su devoción a la Santísima Virgen le proporcionó fortaleza en los momentos difíciles. Al predicar el evangelio, fue un catalizador para la abolición del culto a los espíritus en Futuna, lo que le generó antagonismos con figuras locales. Sin embargo, su compromiso con la fe nunca flaqueó y consciente de su destino, expresó que su martirio no significaría el fin del cristianismo en la isla.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Pedro Chanel estuvo marcada por su profunda conexión con Jesús, reflejada en su dedicación y sacrificio. Su decisión de permanecer en Futuna, a pesar de los peligros que enfrentaba, es testimonio de su amor por Dios y por el prójimo. Su legado se basa en la creencia de que «la religión de Cristo está ya tan arraigada» en esa tierra que su muerte no la extinguiría. Fue un verdadero mártir, que afirmó que el llamado a la santidad era esencial para llevar a cabo su misión.

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Tras su muerte, la comunidad cristiana en Futuna floreció y muchos nativos se convirtieron al cristianismo, reconociendo a Pedro Chanel como su protomártir. Su historia es una invitación a vivir con valentía y fidelidad al mensaje de Cristo, recordándonos que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la fe pueden transformar corazones y comunidades.

Todos los santos que celebramos este martes

Pedro Chanel, Agapito, Prudencio, Pánfilo, Marcos, Petricio, Africo, Artemo, Teodora, Proba, Dídimo, Acacio, Menandro, Polieno, Afrodisio, Caralipo, Agapio, Eusebio, Vidal, Valeria, Ursino, Patricio, Luis Mª Griñón de Monfort

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.