Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 27 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Nuestra Señora de Montserrat. Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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En este 27 de abril, rendimos homenaje a Nuestra Señora de Montserrat, la venerada patrona de las diócesis catalanas, cuya devoción se remonta al siglo IX y ha trascendido fronteras, abrazando generaciones de fieles con su protector manto.

La vida y obra de Nuestra Señora de Montserrat

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Nuestra Señora de Montserrat es una advocación mariana que ha sido venerada especialmente en Cataluña desde tiempos remotos. Su culto se remonta al siglo IX, cuando una pequeña ermita fue dedicada a ella, gracias a la generosidad del padre de Wifredo el Velloso. La devoción a esta imagen mariana fue impulsada en el siglo XI por el abad Oliva, quien estableció una comunidad monástica alrededor de su culto. A lo largo de los siglos, la figura de Nuestra Señora de Montserrat ha llegado a ser un símbolo del orgullo catalán y una intercesora ante Dios para su pueblo.

En 1881, la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, conocida como "La Moreneta", fue la primera en España en ser coronada canónicamente, reafirmando su relevancia en la historia religiosa del país. La representación de la Virgen con el Niño es típica de numerosas iconografías, pero su particularidad reside en su color negro, resultado del paso del tiempo y el accionar de las velas en el templo. Su leyenda, que vincula su origen a la obra de san Lucas y la llegada a Barcelona por san Pedro, ha contribuido a su carácter sagrado y profundamente enraizado en la cultura española.

Relación con Jesús y legado espiritual

Nuestra Señora de Montserrat mantiene un vínculo especial con Jesús, siendo su madre y el pilar de confianza para los fieles. Aunque no es mencionada en los eventos más cruciales del Evangelio, su figura como intercesora es fundamental en la tradición cristiana. La imagen representa un momento clave en la devoción popular, **"la llena de gracia"**, que invita a las personas a buscar consuelo y protección en su maternal cuidado. Su legado se extiende más allá de las fronteras de Cataluña, siendo un símbolo de esperanza y devoción en numerosos países.

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La influencia de Nuestra Señora de Montserrat es palpable no solo en la espiritualidad de sus seguidores, sino también en la cultura, la literatura y las artes. Atrae a muchedumbres de fieles que consagran sus vidas a su culto, reconociendo en ella la cara maternal de Dios. Este legado relevante se mantiene vivo en la comunidad benedictina que atiende el santuario, preservando y fomentando la fe a través del canto, la oración y el estudio.

Todos los santos que celebramos este lunes

Nuestra Señora de Montserrat, Pedro Armengol, Zita, Tertuliano, Antimo, Teófilo, Juan, Anastasio II, Cástor, Esteban, Zósimo, Teodoro.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.