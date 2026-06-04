Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 4 de junio? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día, 4 de junio, celebramos a Francisco Caracciolo, fundador (1563-1608), una figura clave en la transformación espiritual de la Iglesia, quien dedicó su vida al servicio de los pobres y enfermos, tras una profunda conversión marcada por la enfermedad.

La vida y obra de Francisco Caracciolo, fundador (1563-1608)

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Francisco Caracciolo, nacido el 13 de octubre de 1563 en Villa Santa María, en la región de los Abruzos, Italia, fue un destacado religioso de su época, marcada por la renovación de la Iglesia tras el concilio de Trento. Hijo de Francisco Caracciolo e Isabel Baratuchi, fue el segundo de cinco hijos. En su juventud, fue militar, pero un diagnóstico de lepra cambió su vida radicalmente, llevándolo a prometer dedicar su existencia a Dios si sanaba de su enfermedad. Una vez curado, se unió a la cofradía de los Bianchi, quienes se dedicaban a la atención caritativa de los enfermos y prisioneros.

Junto a otros clérigos, Francisco Caracciolo fundó la Orden de los Clérigos Menores, reconocida por el papa Sixto V. Su compromiso con la pobreza y su dedicación a los necesitados caracterizaron su ministerio. Enfrentándose a dificultades, logró establecer varias casas en España, Roma y Nápoles, formando una comunidad que se distinguía por su vida de oración y servicio. Su actividad apostólica y su ejemplo de humildad situaron a Francisco Caracciolo como una figura relevante en la historia de la Iglesia del siglo XVI.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Francisco Caracciolo estuvo marcada por su profundo amor a Jesús, el cual se tradujo en un intenso compromiso espiritual y una vida de penitencia. Su dedicación a la Eucaristía fue central en su vida, siendo este sacramento un pilar fundamental de su fe. Se dice que a veces su mirada a un crucifijo era suficiente para que entrara en éxtasis. Este fervor espiritual impulsaba sus decisiones y animaba a su comunidad a vivir en armonía con el mensaje cristiano.

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A pesar de su renuncia al gobierno de su orden para dedicarse más a la oración, Francisco Caracciolo siempre mostró un generoso espíritu de servicio hacia los enfermos y pobres, llevando una vida austera y centrada en el amor a Dios. Su legado espiritual perdura, siendo canonizado por el papa Pío VII en 1807 y su cuerpo reposa en la iglesia de Santa María la Mayor en Nápoles, símbolo de su devoción a la Eucaristía y su compromiso con la fe hasta el final de sus días.

Todos los santos que celebramos este jueves

Francisco Caracciolo, Quirino, Clato, Metrófanes, Optato, Alejandro, Rútilo, Alonio, Croidano, Medano, Dagano, Sofía, Saturnina, Arecio, Dociano, Rut, Pedro de Bono

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.