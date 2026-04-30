Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy jueves 30 de abril de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de José Benito Cottolengo, presbítero (1786-1842). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy, 30 de abril, recordamos a José Benito Cottolengo, presbítero (1786-1842), un incansable defensor de los más necesitados, cuya fe y confianza en la divina Providencia transformaron la vida de miles de desamparados en Turín. Su legado perdura en la "Piccola Casa della Divina Providenza", un refugio que, guiado por su excepcional caridad, continúa ofreciendo esperanza y asistencia a los vulnerables.

La vida y obra de José Benito Cottolengo, presbítero (1786-1842)

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El José Benito Cottolengo nació el 4 de mayo de 1786 en Bra, Piamonte. Ordenado sacerdote en 1811 y doctor en Teología en 1816, se convirtió en canónigo de la Colegiata del Corpus Domini de Turín en 1818. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con los más desfavorecidos; siguió su vocación de manera ejemplar al fundar en 1827 la «Piccola Casa della Divina Providenza», un refugio para los abandonados, que con el tiempo se convertiría en uno de los mayores centros sociales del mundo, capaz de albergar hasta diez mil personas. Su legado se centra en el valor de la fe y la confianza en la divina Providencia, pues confiaba en que Dios nunca abandonaría a los necesitados.

El José Benito Cottolengo representó la puesta en práctica del Evangelio mediante sus acciones, mostrando que, incluso en la pobreza extrema, la caridad y la fe pueden generar abundancia. Su enfoque humanitario era radical; sin importar las condiciones de los que recibía, siempre acogía más personas en necesidad. Su fe inquebrantable le llevó a actuar contra toda lógica humana, convencido de que "a la divina Providencia le da igual mantener a quinientos que a cinco mil". Este tesón y dedicación lo hicieron una figura venerada que sigue inspirando a numerosos seguidores hasta nuestros días.

Relación con Jesús y legado espiritual

La relación de José Benito Cottolengo con Jesús fue fundamental en su vida y misión. Su creencia en la Providencia divina guiaba su trabajo diario, enfocándose en las enseñanzas del Evangelio. La confianza absoluta en que "si la divina Providencia nos ha de dar, es necesario que la casa esté vacía" le permitió actuar con valentía y generosidad. Aunque no fue testigo de hechos clave del Evangelio como la resurrección, su vida reflejó el mensaje de esperanza y amor de Cristo a través de su dedicación a los más necesitados.

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Los principios que guiaban al José Benito Cottolengo pueden resumirse en su fe incondicional y su caridad inagotable. En su visión, cada acto de amor hacia los pobres y enfermos era un reflejo del amor de Dios. Este enfoque radicaba en su frase clave: "el banco de la divina Providencia no conoce la bancarrota", que encapsula su firme creencia en que la fe y la caridad siempre generan frutos abundantes. Su legado espiritual reside en el poder transformador de la fe y en la invaluable importancia de ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que celebramos este jueves

Pío V, Eutropio, Donato, Erconvaldo, Pulcronio, Quirino, Silvio, Cirilo, Severo, Máximo, Pedro, Luis, Helías, Ullex, Indalecio, Mariano, Santiago, Amador, Afrodisio, Lorenzo, Pablo, Isidoro, Lupino, Sabina, José Benito Cottolengo, Genesto, Aimón, Sofía, Ponce

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.