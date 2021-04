Un hombre confiesa que mató a su pareja y a su bebé con un hacha luego de que ella planeaba dejarlo

El alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, que se había comprometido a capturar al “psicópata” , pidió calma a la población y les pidió que no hicieran justicia por su propia cuenta.

Sandra Hernández, madre de la víctima, indicó que, si bien sabía que su hija era tratada muy mal verbalmente, no sabía que también había agresiones físicas. “Si ella me hubiera contado tal vez esto no habría sucedido”, dijo.