Premios Juventud 2024: Conoce a estos cinco PJ Artistas 2 Watch

Premios Juventud en su aniversario 21 innova con el lanzamiento de una iniciativa editorial en la que destaca a talentos que están haciendo un increíble trabajo en la escena musical. Sigue el minuto a minuto de la celebración este 25 de julio en nuestro Liveblog .

PUBLICIDAD

PJ Artistas 2 Watch es el concepto donde se presenta a cinco figuras que actualmente tienen un gran impulso pero, sobre todo, que representan el espíritu de la fiesta de Premios Juventud. Son cinco artistas a los que no hay que perderles la pista, pues gracias a su talento seguramente sabremos más de ellos.

A continuación, conoce a los artistas que son parte de esta iniciativa este 2024:

Leton Pe es parte de la iniciativa PJ Artistas 2 Watch



De origen dominicano, es una de las propuestas caribeñas que rompen esquemas con su sonido electro tropical.

Leton Pe es uno de los cinco PJ Artistas 2 Watch Imagen Cortesía

PJ Artistas 2 Watch: conoce a Línea Personal



Esta agrupación es parte de una nueva generación de artistas y compositores de corridos tumbados, solo que su propuesta viene con sonidos clásicos y, a la vez, sumamente memorables.

Línea Personal es uno de los cinco PJ Artistas 2 Watch Imagen Cortesía

Sabino es uno de los PJ Artistas 2 Watch



El rapero, cantante, poeta y observador más importante de México, está listo para ser conocido en Estados Unidos.

Sabino es uno de los cinco PJ Artistas 2 Watch Imagen Cortesía

Mari ‘La Carajita’ es una de los PJ Artistas 2 Watch



Joven promesa venezolana ya ha cautivado a los medios y los críticos y es toda una mega estrella en su país natal.

Mari 'La Carajita' es uno de los cinco PJ Artistas 2 Watch Imagen Cortesía

Malu Trevejo es parte de los PJ Artistas 2 Watch



La cantante cubana-americana e influencer se prepara para bridarnos nueva música y una nueva etapa en su joven, pero impactante carrera.

Malu Trevejo es uno de los cinco PJ Artistas 2 Watch Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?



Recuerda que este año la fiesta más hot del verano se realizará el jueves 25 de julio y, por tercer año consecutivo, el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico recibirá a todos los invitados. La cita será a partir de las 7P/6C y tú puedes asistir comprando tus boletos AQUÍ .

PUBLICIDAD

La conducción estará a cargo de Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, mientras que como hosts backstage estarán la influencer Domelipa y Roberto Hernández; estos dos últimos conductores también estarán en Noche de Estrellas junto a Jessica Rodríguez, Arap Bethke y Jomari Goyso.

Todavía falta conocer la lista de artistas confirmados para actuar, pero te adelantamos que tres figuras de la música serán reconocidos como ‘Agentes de Cambio’ . Nos referimos a Anitta, Lele Pons y Los Tigres del Norte.

¿Cómo ver en vivo la alfombra roja y la entrega completa de Premios Juventud 2024?



La mejor forma de ser parte de la gran fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfombra roja y una hora después la gran fiesta en la que cantarán Prince Royce, EMilia, Natti Natasha, Reik, Camila, Mau y Ricky, Darell, DJ Adoni, Ela Taubert, iZaak, entre más artistas confirmados .

En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover , para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

PUBLICIDAD

Lo mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día, así como el especial Noche de Estrellas, podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX .

Un tercer medio es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.