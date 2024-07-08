TV SHOWS
Premios Juventud 2024: Conoce a estos cinco PJ Artistas 2 Watch

Te presentamos la iniciativa PJ Artistas 2 Watch en la que conocerás a cinco talentos que representan muy bien el concepto de la fiesta más hot del verano. No te pierdas Premios Juventud el jueves 25 de julio en la transmisión en vivo que tendrá Univision desde Puerto Rico, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C la entrega de premios.

Univision picture
Por:Univision

Premios Juventud en su aniversario 21 innova con el lanzamiento de una iniciativa editorial en la que destaca a talentos que están haciendo un increíble trabajo en la escena musical. Sigue el minuto a minuto de la celebración este 25 de julio en nuestro Liveblog.

PJ Artistas 2 Watch es el concepto donde se presenta a cinco figuras que actualmente tienen un gran impulso pero, sobre todo, que representan el espíritu de la fiesta de Premios Juventud. Son cinco artistas a los que no hay que perderles la pista, pues gracias a su talento seguramente sabremos más de ellos.

MIRA AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE ARTISTAS GANADORES DE PREMIOS JUVENTUD 2024

A continuación, conoce a los artistas que son parte de esta iniciativa este 2024:

Leton Pe es parte de la iniciativa PJ Artistas 2 Watch


De origen dominicano, es una de las propuestas caribeñas que rompen esquemas con su sonido electro tropical.

PJ Artistas 2 Watch: conoce a Línea Personal


Esta agrupación es parte de una nueva generación de artistas y compositores de corridos tumbados, solo que su propuesta viene con sonidos clásicos y, a la vez, sumamente memorables.

Sabino es uno de los PJ Artistas 2 Watch

Premios Juventud


El rapero, cantante, poeta y observador más importante de México, está listo para ser conocido en Estados Unidos.

Mari ‘La Carajita’ es una de los PJ Artistas 2 Watch


Joven promesa venezolana ya ha cautivado a los medios y los críticos y es toda una mega estrella en su país natal.

Malu Trevejo es parte de los PJ Artistas 2 Watch


La cantante cubana-americana e influencer se prepara para bridarnos nueva música y una nueva etapa en su joven, pero impactante carrera.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?


Recuerda que este año la fiesta más hot del verano se realizará el jueves 25 de julio y, por tercer año consecutivo, el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico recibirá a todos los invitados. La cita será a partir de las 7P/6C y tú puedes asistir comprando tus boletos AQUÍ.

La conducción estará a cargo de Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, mientras que como hosts backstage estarán la influencer Domelipa y Roberto Hernández; estos dos últimos conductores también estarán en Noche de Estrellas junto a Jessica Rodríguez, Arap Bethke y Jomari Goyso.

Todavía falta conocer la lista de artistas confirmados para actuar, pero te adelantamos que tres figuras de la música serán reconocidos como ‘Agentes de Cambio’. Nos referimos a Anitta, Lele Pons y Los Tigres del Norte.

¿Cómo ver en vivo la alfombra roja y la entrega completa de Premios Juventud 2024?


La mejor forma de ser parte de la gran fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfombra roja y una hora después la gran fiesta en la que cantarán Prince Royce, EMilia, Natti Natasha, Reik, Camila, Mau y Ricky, Darell, DJ Adoni, Ela Taubert, iZaak, entre más artistas confirmados.

En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

Lo mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día, así como el especial Noche de Estrellas, podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.

Un tercer medio es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

No te pierdas todas las noticias de Premios Juventud y disfruta de la transmisión en vivo de la celebración a partir de las 7P/6C por Univision.

