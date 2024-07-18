Premios Juventud 2024: Anitta está nominada a Artista Premios Juventud Femenina

Anitta es conocida por su música en géneros como el pop, el funk carioca, el reguetón y actualmente se ha consolidado como una de las cantantes favoritas, y para la 21 entrega de los Premios Juventud está nominada Artista Premios Juventud Femenina junto con otras grandes exponentes como son Becky G, Karol G, María Becerra y Shakira.

La brasileña, también está nominada para La Mezcla Perfecta por ‘Bellakeo’, canción que grabó con Peso Pluma, además también su canción ‘Funk Rave’ participa en la categoría de Mejor Urban Track.

Premios Juventud 2024: Fecha, Lugar y Horario

La gran celebración tendrá lugar el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico. Puedes comprar tus boletos aquí . La transmisión en vivo será por Univision, comenzando a las 7P/6C con el especial "Noche de Estrellas" y seguido a las 8P/7C por la entrega de premios. El evento durará cuatro horas.

Premios Juventud 2024: artistas confirmados



Entre los artistas confirmados se anunció que Camila subirá al escenario y lo hará para el lanzamiento mundial del tema ‘Mía’, el cual forma parte de su nuevo álbum ‘Regresa’ que estará disponible el 1 de agosto. Natti Natasha y Mau y Ricky, son también otros de los confimardos para subir a cantar y poner a bailar a toda la fiesta.

Por su parte Darell estará por primera vez sobre este importante escenario y lo hará junto a DJ Adoni y Prince Royce para interpretar ‘El Reemplazo’. La argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Representando a las nuevas generaciones el puertorriqueño Luar la L llegará al escenario de Premios Juventud para demostrar por qué es uno de los mejores nuevos raperos, mientras que Wisin no solo será host, sino que también prepara un gran show con el estreno de un tema y una presentación como ninguna otra.

Además no te pierdas el tributo a Fania All Stars a cargo de Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D'Leoón, Tito Puente Jr., Tony Succar, todo bajo la dirección de Sergio George.

Conductores de Premios Juventud 2024

La edición 21 de Premios Juventud será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, con Domelipa y Roberto Hernández cubriendo lo que sucede tras bambalinas. Se reconocerá a figuras destacadas como 'Agentes de Cambio' por su labor altruista.

'Agentes de Cambio' 2024 de Premios Juventud 2024

Además de su carrera musical, Anitta ha sido reconocida por su activismo y trabajo en temas como la conservación del medio ambiente y la lucha contra el racismo y la homophobia. Por este motivo, será galardonada como 'Agentes de Cambio' junto a Los Tigres del Norte y Lele Pons.

Los Tigres del Norte serán honrados por su defensa de los derechos de los migrantes y su fundación que conserva tradiciones mexicanas mientras que Lele Pons será reconocida por su campaña contra el bullying y su concienciación sobre la salud mental.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y la entrega de premios?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

-Recuerda que además el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.