Grupo Frontera nominado a Grupo o Dúo Favorito del Año y tres categorías más en Premios Juventud 2025

La edición número 22 de Premios Juventud se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana y una agrupación que estará presente es Grupo Frontera, ya que obtuvo cuatro nominaciones.

Grupo Frontera nominado a cuatro categorías en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Grupo Frontera está nominado en cuatro categorías en Premios Juventud 2025

PUBLICIDAD

El conjunto originario de Texas, EE.UU. e integrado por 'Payo' Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., 'Beto' Acosta y Carlos Guerrero se convirtió en un fenómino viral en tan solo tres años.

Todo comenzó cuando el quinteto realizó un cover de la canción 'No Se Va' de la banda colombiana Morat, el cual se apoderó inmediatamente de los oídos de los internautas gracias a TikTok.

El estilo de Grupo Frontera se caracteriza por melodías con acordeones vibrantes y letras contagiosas, elementos que los posicionaron como líderes de la escena tex-mex contemporánea.

Sus composiciones originales, como 'Vete', 'El Amor de Su Vida' y 'Alch Si', se convirtieron en éxitos con millones de reproducciones. Además, su popularidad creció a nivel internacional tras colaborar con artistas como Bad Bunny, Shakira, Junior H y Carín León.

Gracias a su talento, Grupo Frontera tiene cuatro nominaciones en Premios Juventud 2025:

Grupo o Dúo Favorito del Año

La Mezcla Perfecta por el track ‘Por Qué Será’ con Maluma

Tropical Mix por la canción ‘Hoy No Me Siento Bien’ con Alejandro Sanz

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Jugando a Que No Pasa Nada'

Grupo Frontera y los otros artistas nominados a Grupo o Dúo Favorito del Año en Premios Juventud 2025

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

PUBLICIDAD

Artistas que comparten nominacion con Grupo Frontera en La Mezcla Perfecta en Premios Juventud 2025

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Además de Grupo Frontera, los artistas nominados a Tropical Mix para Premios Juventud 2025

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

PUBLICIDAD

Grupo Frontera y otros artistas nominados en la categoría Mejor Álbum Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

¿Cuándo son Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el próximo 25 de septiembre. Su transmisión en vivo iniciará a las 7P/6C con Noche de Estrellas y la alfombra azul, mientras que la ceremonia premiación será a las 8P/7C y comenzará con un show musical en homenaje a Panamá.

PUBLICIDAD

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año podrá disfrutarse en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX. Además, la página de Premios Juventud 2025 albergará un liveblog para cubrir el minuto a minuto.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira son las presentadoras confirmadas para darle vida a la ceremonia. Con carisma y talento, ellas serán las encargadas de mantener al máximo la energía de Premios Juventud 2025.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 tendrá como host a la modelo Migbelis Castellanos, el conductor Roberto Hernández, el actor Diego Klein y los tiktokers Kunno y Brianda Deyanara.

PUBLICIDAD

En Noche de Estrellas, los presentadores se encargarán de mostrar lo mejor de la alfombra azul de Premios Juventud 2025, además de realizar entrevistas exclusivas con los nominados y celebridades que asistan a la fiesta más hot del año.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

La ceremonia no es exclusiva para famosos, ya que los fans también tendrán la oportunidad de asistir y ser parte del evento.

Para ello, solo deben ingresar a www.premiosjuventud.com, hacer clic en el botón de "Boletos", seleccionar la cantidad de entradas y la zona de preferencia, realizar el pago ¡y listo!.