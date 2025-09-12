Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de Amanecer, están nominados en Premios Juventud 2025

Entre las 41categorías de Premios Juventud 2025 no solo están aquellas que reconocen a cantantes e influencers, también a actores de telenovelas y series que con su talento han conquistado al público en televisión y plataformas digitales.

Actores de la telenovela Amanacer están nominados a dos categorías en Premios Juventud 2025

Uno de los melodramas que está causando sensación desde su estreno es Amanacer, el cual está protagonizado por Fernando Colunga y Livia Brito, quienes se encuentran en la lista de nominados de la fiesta más hot del año.

Protagonistas de Amanacer nominados en Premios Juevntud 2025 Imagen Premios Juventud

¿De qué trata Amanacer, la telenovela por la que Fernando Colunga y Livia Brito están nominados en Premios Juventud 2025?

La telenovela sigue a Leonel Carranza (Fernando Colunga), un hacendado de Villa Escarlata cuya vida se derrumba cuando su esposa (Andrea Legarreta) y su mejor amigo huyen juntos. Devastado, Leonel los da por muertos, pero la tragedia se profundiza cuando su hija Paulina fallece en un sospechoso incendio, convencido de que la familia Palacios es responsable, jura vengarse.

Para cumplir su plan, obliga a Alba Palacios (Livia Brito) a casarse con él, aprovechándose de la crisis económica que afecta a su familia. Alba acepta el matrimonio para salvar a sus padres, sumiéndose en un juego de poder y odio donde el amor nacerá entre las ruinas de la venganza.

Específicamente, Fernando Colunga y Livia Brito están nominados en Premios Juventud 2025 en las categorías Mi Actor Favorito y Mi Actriz Favorita, respectivamente.

Fernando Colunga y los demás actores nominados a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Además de Livia Brito, las actrices nominadas a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre. La transmisión iniciará con el programa Noche de Estrellas en punto de las 7P/6C, seguido de la ceremonia de premiación a las 8P/7C.

¿En dónde ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, cuya aplicación está disponible para celulares, computadoras y tablets de manera gratuita.

Las redes sociales de Premios Juventud tendrán una cobertura minuto a minuto, mientras que el sitio web de Univision ofrecerá los contenidos más exclusivos.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025 y de Noche de Estrellas?

La fiesta más hot del año tendrá como presentadoras a las latinas Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Mientras que el programa de Noche de Estrellas, el cual muestra la alfombra azul de Premios Juventud, tendrá como host a las celebridades Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué artistas cantarán en Premios Juventud 2025?

Los show musicales no pueden faltar en la fiesta más hot del año y ya hay varios artistas confirmados para presentarse en la fiesta más hot del año: Alleh y Yorghaki, Alemán, Esaú Ortiz, Camilo, Grupo Niche, Bad Gyal, entre otros, Maluma, Farruko y muchos más.

¿Cómo comprar los boletos para Premios Juventud?