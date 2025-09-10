TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

Farruko hará temblar el escenario de Premios Juventud 2025 con sus éxitos de reguetón

Además de formar parte de la lista de nominados de Premios Juventud 2025, Farruko subirá al escenario para deleitar al público con sus canciones.

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

Lili Diaz.
Video Alejandra Espinoza confirma que conducirá junto a dos reinas Premios Juventud

El reguetón vibrará con energía en la edición número 22 de Premios Juventud 2025 gracias a Farruko, quien formará parte del line up de la fiesta más hot del año y participará en el opening dedicado a la música y la cultura de Panamá.

Imagen Premios Juventud

De manera oficial, se ha confirmado más de una docena de artistas que tendrán un perfomance en Premios Juventud 2025, como Xavi, Bad Gyal, Camilo, Farruko, Lola Indigo, Maluma, Morat, Grupo Firme, Boza, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Willie Colón, entre otros.

Farruko se presentará en Premios Juventud 2025 con un gran performance

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, es una de las figuras más influyentes e innovadoras del género urbano latino. A sus 34 años, acumula una trayectoria que incluye discos multiplatino y giras mundiales.

Desde sus humildes inicios en Bayamón, Puerto Rico, hasta conquistar la escena musical del reguetón, Farruko demuestra que la autenticidad y la evolución son clave para perdurar en la industria musical.

Su discografía abarca desde el clásico 'El Talento del Bloque' hasta el experimental 'La 167', donde fusionó reguetón con salsa. Hits como 'Krippy Kush' con Bad Bunny y 'Pepas' no solo rompieron récords de streaming, sino que se convirtieron en clásicos generacionales.

Además, Farruko no solo se presentará en el escenario de la fiesta más hot del año, también es uno de los nominados en tres categorías:

  • Mejor Mezcla Urbana por la canción ‘Carbon Vrmor' en colaboración con Sharo Towers
  • Mejor Álbum Urbano por ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’
  • Tropical Mix por el tema ‘Ohnana’ en colaboración con Kapo, Maluma, Ryan Castro & Nicky Jam

Farruko y los demás artistas nominados a Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2025

  • ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
  • ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
  • ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
  • ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
  • ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
  • ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
  • ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
  • ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
  • ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
  • ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
Artistas nominados junto a Farruko en la categoría Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2025

  • ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
  • ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
  • ‘Elyte’ - Yandel
  • ‘Funk Generation’ - Anitta
  • ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
  • ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
  • ‘Rayo’ - J Balvin
  • ‘San Blas’ - Boza
  • ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
  • ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Además de Farruko, artistas nominados a Tropical Mix en Premios Juventud 2025

  • ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
  • ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
  • ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha
  • ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
  • ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
  • ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
  • ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
  • ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
  • ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León
  • ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La cita para la fiesta más hot del año es el próximo 25 de septiembre. Comenzará a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la alfombra azul, mientras que la ceremonia de premiación dará inicio a las 8P/7C.

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 será transmitido gratis y en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

Sigue la cobertura en tiempo real a través del liveblog de Premios Juventud, las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el sitio web de Univision.

¿Quiénes son los host de Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas?

La fiesta más hot del año tendrá a tres hermosas presentadoras: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Para la antesala de Premios Juventuid los host serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Cómo puedo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año destaca por ofrecer venta de boletos al público en general, permitiendo que cualquier persona pueda asistir y ser parte de esta experiencia única.

Para adquirirlos ingresa a www.premiosjuventud.com, y da clic en la sección de "Boletos" con el fin de poder comprarlos en la página de Panatickets.

Premios Juventud 2025Premios JuventudFarruko

