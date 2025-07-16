TV SHOWS
TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025: ¿Cuándo conoceremos a los nominados y se abrirán las votaciones?

Ya sabemos que Premios Juventud 2025 se celebrará el próximo 25 de septiembre, pero ¿cuándo conoceremos a los artistas nominados? Estos son los primeros detalles.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Premios Juventud 2025: Clarissa Molina es la primera presentadora confirmada

La edición número 22 de Premios Juventud será doblemente especial. Para empezar, esta será la primera ocasión en que la fiesta más hot del verano se lleve a cabo fuera de EE.UU.: Panamá será la sede de este año.

Además, se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, por lo que podremos esperar un énfasis aún mayor en las contribuciones de la comunidad latina a la industria musical.

Premios Juventud 2025
Premios Juventud 2025
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Premios Juventud 2025

Los mejores momentos de Premios Juventud 2025
10:04

Los mejores momentos de Premios Juventud 2025

Premios Juventud
Boza protagoniza un explosivo cierre de Premios Juventud con 'Ella', 'Hecha Pa’ Mí', 'Orión' y 'Yaya'
3:07

Boza protagoniza un explosivo cierre de Premios Juventud con 'Ella', 'Hecha Pa’ Mí', 'Orión' y 'Yaya'

Premios Juventud
Grupo Firme y Gloria Trevi juntos en Premios Juventud: así fue su show con 'El Beneficio De La Duda' y 'Súfrale'
4:20

Grupo Firme y Gloria Trevi juntos en Premios Juventud: así fue su show con 'El Beneficio De La Duda' y 'Súfrale'

Premios Juventud
Premios Juventud 2025, los 12 mejores momentos: ¡Los shows musicales fueron explosivos!
7 mins

Premios Juventud 2025, los 12 mejores momentos: ¡Los shows musicales fueron explosivos!

Premios Juventud
Premios Juventud 2025: Los artistas más ganadores de la edición número 22
2 mins

Premios Juventud 2025: Los artistas más ganadores de la edición número 22

Premios Juventud
Erika Ender, Omar Alfanno y Gaitanes con los éxitos 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro De Mí' y 'Despacito' en Premios Juventud
3:17

Erika Ender, Omar Alfanno y Gaitanes con los éxitos 'A Puro Dolor', 'Muy Dentro De Mí' y 'Despacito' en Premios Juventud

Premios Juventud
Silvestre Dangond y Fonseca le ponen el sabor del vallenato a Premios Juventud con 'Vestido Rojo' y 'La Indiferencia'
3:15

Silvestre Dangond y Fonseca le ponen el sabor del vallenato a Premios Juventud con 'Vestido Rojo' y 'La Indiferencia'

Premios Juventud
Myke Towers retumba Premios Juventud con 'Soleao', 'Expectativas', 'Tengo Celos' y Degenere' a todo volumen
4:59

Myke Towers retumba Premios Juventud con 'Soleao', 'Expectativas', 'Tengo Celos' y Degenere' a todo volumen

Premios Juventud
Myke Towers en Premios Juventud 2025: dedica el galardón Agente de Cambio a una persona clave en su vida
3:08

Myke Towers en Premios Juventud 2025: dedica el galardón Agente de Cambio a una persona clave en su vida

Premios Juventud
Grupo Firme en Premios Juventud 2025: se llevan a casa un galardón por su tema 'El Beneficio De La Duda’
0:47

Grupo Firme en Premios Juventud 2025: se llevan a casa un galardón por su tema 'El Beneficio De La Duda’

Premios Juventud

¿Quiénes son los nominados a Premios Juventud 2025?

PUBLICIDAD

La lista de nominaciones a Premios Juventud 2025 aún no se da a conocer. Los nominados se anunciarán el próximo 19 de agosto, por lo que te invitamos a mantenerte al tanto de las novedades ese día.

¿Cómo puedes votar por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025?

Sin duda, uno de los más grandes atributos de la fiesta más hot del año es que los fans pueden hacer oír su voz al votar por sus artista favoritos.

Aunque todavía no se tiene la lista de los nominados, se espera que la dinámica de votación sea la misma que en años anteriores: a través de la página oficial de Premios Juventud y con una cuenta de correo electrónico.

Premios Juventud 2025: cuándo y a qué hora verlo

Premios Juventud 2025 se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre, a las 7P/6C, y podrás verlo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Relacionados:
Premios Juventud 2025Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD