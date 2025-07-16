Premios Juventud 2025: ¿Cuándo conoceremos a los nominados y se abrirán las votaciones?

La edición número 22 de Premios Juventud será doblemente especial. Para empezar, esta será la primera ocasión en que la fiesta más hot del verano se lleve a cabo fuera de EE.UU.: Panamá será la sede de este año.

Además, se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, por lo que podremos esperar un énfasis aún mayor en las contribuciones de la comunidad latina a la industria musical.

Premios Juventud 2025 Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes son los nominados a Premios Juventud 2025?

La lista de nominaciones a Premios Juventud 2025 aún no se da a conocer. Los nominados se anunciarán el próximo 19 de agosto, por lo que te invitamos a mantenerte al tanto de las novedades ese día.

¿Cómo puedes votar por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025?

Sin duda, uno de los más grandes atributos de la fiesta más hot del año es que los fans pueden hacer oír su voz al votar por sus artista favoritos.

Aunque todavía no se tiene la lista de los nominados, se espera que la dinámica de votación sea la misma que en años anteriores: a través de la página oficial de Premios Juventud y con una cuenta de correo electrónico.

Premios Juventud 2025: cuándo y a qué hora verlo