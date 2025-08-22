Así puedes votar en Premios Juventud 2025: Guía para darle tu voto a sus artistas favoritos

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 ya anunció la lista completa de nominados de este año. En total son 231 artistas, divididos en 41 categorías.

Los fans de los talentos nominados podrán apoyarlos para llevarse un galardón a casa, mediante un sencillo sistema de votaciones que a continuación te explicamos.

Premios Juventud 2025: ¿Cuándo inician y finalizan las votaciones?

Las votaciones de la fiesta más hot del año estarán disponibles en línea a partir del martes 19 de agosto y finalizarán el lunes 01 de septiembre.

¿Cómo puedo votar por mis artistas favoritos en Premios Juventud 2025?

El proceso para apoyar a tus artistas preferidos es muy sencillo (solo recuerda que debes ser mayor de 18 años para participar):





Ingresa a la página www.premiosjuventud.com/vota

Regístrate con una cuenta de correo electrónico.

Las votaciones están divididas en tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social. A su vez, cada una muestra sus categorías correspondientes. Selecciona a un famoso o famosa por cada una y confirma tu voto.

Así puedes votar en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

No olvides que solo puedes votar por un artista en cada una de las 41 categorías y solamente puedes hacerlo en una ocasión por cada cuenta de correo electrónico.

Al enviar tu voto aparecerá la palabra “Gracias”, lo que confirma que fue registrado exitosamente.

Cabe mencionar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que aplican en tu cuenta de Internet o en tu plan de datos en los teléfonos móviles.

Fecha, hora y sede de Premios Juventud 2025

La fiesta más hot del año se celebrará por primera vez en la Ciudad de Panamá. Premios Juventud se llevará a cabo el 25 de septiembre a partir de las 7P/6C, y allí se anunciarán a los ganadores de cada categoría.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025?

El evento iniciará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, y a las 8P/7C podrás disfrutar la ceremonia de entrega por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX de manera gratuita.