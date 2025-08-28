¿Cuándo cierran las votaciones de Premios Juventud 2025? Así puedes apoyar a tu artista favorito

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud se reinventa en su edición número 22, pues por primera vez la fiesta más hot del año se celebrará en la capital de Panamá, una vibrante ciudad con una gran riqueza histórica y cultural.

Este año se tienen 231 nominados en 41 categorías y los ganadores serán elegidos por el público, a través de una votación vía Internet.

¿Cuándo inician las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las votaciones de Premios Juventud 2025 comenzaron el 19 de agosto. Con esta dinámica, que tiene un proceso muy sencillo, los fans podrán apoyar a sus artistas favoritos para llevarse el codiciado galardón a casa.

¿Cuál es la fecha límite para votar en Premios Juventud 2025?

Las votaciones tendrán una duración de 13 días, es decir, finalizarán el próximo 1 de septiembre.

¿Cómo puedo votar en Premios Juventud 2025?

Para participar en las votaciones, primero debes ingresar a la página web www.premiosjuventud.com/vota y registrarte con una cuenta de correo electrónico activa.

Una vez que te hayas registrado, podrás votar en las 41 categorías, mismas que están divididas en tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming, y Categoría Digital/Social.

Es importante mencionar que solo se puede votar una vez por cada cuenta de correo electrónico y es necesario ser mayor de 18 años para participar. Además, la votación es totalmente gratis y la página te permite compartir tu voto en redes sociales.

¿Cuándo se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el jueves 25 de septiembre de 2025, en el Centro de Convenciones Figali en la Ciudad de Panamá.

¿Dónde puedo ver Premios Juventud 2025 en vivo y gratis?

La edición número 22 de Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

También puedes seguir el minuto a minuto de la fiesta más hot del año por medio del liveblog y las redes sociales oficiales.

Premios Juventud 2025 confirma a sus presentadoras de este año

La fiesta más hot del año dio a conocer que sus host para la edición número 22 serán Clarrisa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.