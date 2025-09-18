TV SHOWS
TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

¿Cuándo es Premios Juventud 2025? La fiesta más hot del año ya está muy cerca

Faltan pocos días para que se lleve a cabo la fiesta más hot del año en Panamá y no te puedes perder ningún detalle: la lista de nominados, qué artistas tendrán un performance y mucho más.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Premios Juventud 2025 nos tiene preparadas grandes sorpresas. No sólo Myke Towers y Carlos Vives serán reconocidos como Agentes de Cambio, también disfrutaremos un line up con más de 30 artistas confirmados y muchas cosas más.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre y por primera vez se llevará a cabo en Panamá.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra azul darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a la cultura panameña.

Notas Relacionadas

Ellos son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025

Ellos son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025

Premios Juventud
10 min

Más sobre Premios Juventud 2025

El talento de Emmanuel Palomares brilla en Premios Juventud 2025: Es nominado a Mi Actor Favorito
3 mins

El talento de Emmanuel Palomares brilla en Premios Juventud 2025: Es nominado a Mi Actor Favorito

Premios Juventud
Más de 30 artistas se presentarán en vivo en Premios Juventud 2025: Todos los shows que habrá
15 mins

Más de 30 artistas se presentarán en vivo en Premios Juventud 2025: Todos los shows que habrá

Premios Juventud
Premios Juventud 2025 tendrá un line up explosivo: Wisin, Camila Fernández y otros artistas confirmados
8 mins

Premios Juventud 2025 tendrá un line up explosivo: Wisin, Camila Fernández y otros artistas confirmados

Premios Juventud
Premios Juventud 2025 también tendrá un live stream: Ellos serán los presentadores
5 mins

Premios Juventud 2025 también tendrá un live stream: Ellos serán los presentadores

Premios Juventud
Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de Amanecer, están nominados en Premios Juventud 2025
3 mins

Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de Amanecer, están nominados en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
Bad Bunny está nominado a Artista Premios Juventud del Año y otras 5 categorías en Premios Juventud 2025
4 mins

Bad Bunny está nominado a Artista Premios Juventud del Año y otras 5 categorías en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
Grupo Frontera nominado a Grupo o Dúo Favorito del Año y tres categorías más en Premios Juventud 2025
4 mins

Grupo Frontera nominado a Grupo o Dúo Favorito del Año y tres categorías más en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
¿Ya tienes tus boletos para Premios Juventud 2025? Así puedes comprarlos
3 mins

¿Ya tienes tus boletos para Premios Juventud 2025? Así puedes comprarlos

Premios Juventud
Farruko hará temblar el escenario de Premios Juventud 2025 con sus éxitos de reguetón
3 mins

Farruko hará temblar el escenario de Premios Juventud 2025 con sus éxitos de reguetón

Premios Juventud
Eden Muñoz consigue triple nominación en Premios Juventud 2025 y se consolida como solista
3 mins

Eden Muñoz consigue triple nominación en Premios Juventud 2025 y se consolida como solista

Premios Juventud

¿En qué canal puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming de ViX.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live stream y el live blog en la página web de Premios Juventud, así como las redes sociales oficiales.

¿Qué artistas están nominados en Premios Juventud 2025?

Este año, Premios Juventud cuenta con 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías. Los nominados incluyen cantantes de gran trayectoria, talentos emergentes, influencers y actores de TV y streaming.

Notas Relacionadas

¿Cómo puedo asistir a Premios Juventud 2025? Te decimos dónde y cómo comprar tus boletos

¿Cómo puedo asistir a Premios Juventud 2025? Te decimos dónde y cómo comprar tus boletos

Premios Juventud
3 min

Los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 nos deleitará con varios performances, pues más de 30 cantantes se presentarán en el escenario para interpretar sus grandes éxitos.

Algunos de los nombres que integran el line up de la fiesta más hot del año son: Bad Gyal, Camilo, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Natti Natasha, Willie Colón, Gloria Trevi, Marc Anthony y muchos más.

Relacionados:
Premios Juventud 2025Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD