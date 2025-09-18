¿Cuándo es Premios Juventud 2025? La fiesta más hot del año ya está muy cerca

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre y por primera vez se llevará a cabo en Panamá.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra azul darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a la cultura panameña.

¿En qué canal puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming de ViX.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live stream y el live blog en la página web de Premios Juventud, así como las redes sociales oficiales.

¿Qué artistas están nominados en Premios Juventud 2025?

Este año, Premios Juventud cuenta con 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías. Los nominados incluyen cantantes de gran trayectoria, talentos emergentes, influencers y actores de TV y streaming.

Los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 nos deleitará con varios performances, pues más de 30 cantantes se presentarán en el escenario para interpretar sus grandes éxitos.