TV SHOWS
TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

Bad Bunny está nominado a Artista Premios Juventud del Año y otras 5 categorías en Premios Juventud 2025

Bad Bunny es uno de los artistas de reguetón más importantes del momento y en Premios Juventud 2025 está nominado en 6 categorías.

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

En esta edición número 22 de Premios Juventud, Bad Bunny y Danny Ocean se coronaron como los artistas con más nominaciones, pues ambos compiten en seis categorías.

Bad Bunny, nominado a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025.
Bad Bunny, nominado a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025.
Imagen Premios Juventud.

Notas Relacionadas

La lista completa de los NOMINADOS a Premios Juventud 2025, ¡apoya a tu favorito!

La lista completa de los NOMINADOS a Premios Juventud 2025, ¡apoya a tu favorito!

Premios Juventud
7 min

Bad Bunny está nominado en seis categorías de Premios Juventud 2025

PUBLICIDAD

Actualmente, 'El Conejo Malo' es considerado el artista latino más famoso del mundo, pues su último álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, en el que rinde homenaje a su tierra natal, Puerto Rico, es uno de los más reproducidos en la historia de Spotify. Además, su gira homónima agotó boletos en cada presentación en cuestión de minutos.

Entre los artistas con los que ha tenido exitosas colaboraciones destacan Grupo Frontera, Gorillaz, Dua Lipa, Rosalía, The Marías, Drake, entre otros.

Ahora, el puertorriqueño está nominado en Premios Juventud 2025 en 6 categorías:

  • Artista Premios Juventud del Año
  • Mejor Urban Track por ‘DtMF’
  • Mejor Mezcla Urbana por la canción 'Adivino' junto a Myke Towers
  • Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’
  • Mejor Canción Pop/Urbano por el tema 'Nuevayol'
  • Tropical Hit por 'Baile Inolvidable'

Notas Relacionadas

Ellos son los 8 nominados a Artista Premios Juventud del Año, una de las categorías más esperadas

Ellos son los 8 nominados a Artista Premios Juventud del Año, una de las categorías más esperadas

Premios Juventud
5 min

Bad Bunny y otros cantantes nominados en la categoría Artista Premios Juventud del Año de Premios Juventud 2025

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Karol G
  • Myke Towers
  • Natti Natasha
  • Netón Vega
  • Rauw Alejandro
PUBLICIDAD

Artistas que acompañan a Bad Bunny como nominados a Mejor Urban Track en Premios Juventud 2025

Más sobre Premios Juventud 2025

Grupo Frontera nominado a Grupo o Dúo Favorito del Año y tres categorías más en Premios Juventud 2025
4 mins

Grupo Frontera nominado a Grupo o Dúo Favorito del Año y tres categorías más en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
¿Ya tienes tus boletos para Premios Juventud 2025? Así puedes comprarlos
3 mins

¿Ya tienes tus boletos para Premios Juventud 2025? Así puedes comprarlos

Premios Juventud
Farruko hará temblar el escenario de Premios Juventud 2025 con sus éxitos de reguetón
3 mins

Farruko hará temblar el escenario de Premios Juventud 2025 con sus éxitos de reguetón

Premios Juventud
Eden Muñoz consigue triple nominación en Premios Juventud 2025 y se consolida como solista
3 mins

Eden Muñoz consigue triple nominación en Premios Juventud 2025 y se consolida como solista

Premios Juventud
Christian Nodal tiene doble nominación en Premios Juventud 2025: Una es por su canción 'El Amigo'
3 mins

Christian Nodal tiene doble nominación en Premios Juventud 2025: Una es por su canción 'El Amigo'

Premios Juventud
Karol G tiene 4 nominaciones: Una de ellas es Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025
4 mins

Karol G tiene 4 nominaciones: Una de ellas es Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
De pop a corridos tumbados: Belinda conquista Premios Juventud 2025 con dos nominaciones
3 mins

De pop a corridos tumbados: Belinda conquista Premios Juventud 2025 con dos nominaciones

Premios Juventud
Boza, Farruko, Sech y todos los artistas que se encargarán del opening en Premios Juventud 2025
5 mins

Boza, Farruko, Sech y todos los artistas que se encargarán del opening en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
Grupo Firme viajará a Panamá para cantar en Premios Juventud 2025, ¡pondrá a bailar a todos!
2 mins

Grupo Firme viajará a Panamá para cantar en Premios Juventud 2025, ¡pondrá a bailar a todos!

Premios Juventud
Carín León está nominado a 5 categorías, entre ellas Artista Premios Juventud del Año
2 mins

Carín León está nominado a 5 categorías, entre ellas Artista Premios Juventud del Año

Premios Juventud
  • ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • ‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
  • ‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
  • ‘DtMF’ - Bad Bunny
  • ‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj
  • ‘Hay Lupita’ - Lomiiel
  • ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
  • ‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
  • ‘Savage Funk’ - Anitta
  • ‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Bad Bunny y más artistas nominados a Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2025

  • ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
  • ‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
  • ‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
  • ‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
  • ‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
  • ‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
  • ‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
  • ‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
  • ‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
  • ‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma
PUBLICIDAD

Además de Bad Bunny, los artistas nominados a Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2025

  • ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
  • ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
  • ‘Elyte’ - Yandel
  • ‘Funk Generation’ - Anitta
  • ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
  • ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
  • ‘Rayo’ - J Balvin
  • ‘San Blas’ - Boza
  • ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
  • ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Bad Bunny y otros artistas nominados a Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2025

  • ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
  • ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
  • ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
  • ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
  • ‘Soltera’ - Shakira
PUBLICIDAD

Bad Bunny y el resto de artistas nominados a Tropical Hit en Premios Juventud 2025

  • ‘Alé Alé’ - Marc Anthony
  • ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
  • ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
  • ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
  • ‘Fuera de Lugar’ - Venesti
  • ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
  • ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
  • ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
  • ‘Raíces’ - Gloria Estefan
  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año tendrá lugar el próximo 25 de septiembre. Su transmisión iniciará con Noche de Estrellas y la alfombra azul a las 7P/6C y la ceremonia premiación comenzará a las 8P/7C, con un gran opening en homenaje a Panamá.

Notas Relacionadas

Boza, Farruko, Sech y todos los artistas que se encargarán del opening en Premios Juventud 2025

Boza, Farruko, Sech y todos los artistas que se encargarán del opening en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
5 min

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, totalmente gratis.

PUBLICIDAD

También puedes seguir el minuto a minuto en el liveblog en la página web y en las redes sociales oficiales de Premios Juventud.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

Tres ex reinas de belleza serán las encargadas de liderar la fiesta más hot del año: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes son los host de Noche de Estrellas?

El programa especial que iniciará a las 7P/6C contará con presentadores de primer nivel: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, y Kunno y Brianda Deyanara.

Noche de Estrellas es la antesala de Premios Juventud 2025, pues aquí los host entrevistan a los nominados e invitados especiales, comparten información exclusiva y analizan los outfits de las celebridades en su paso por la alfombra azul.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

Para asistir a la fiesta más hot del año, ingresa a la página www.premiosjuventud.com y da clic en la sección ‘Boletos’. Esto te llevará al sitio web de Panatickets, donde podrás comprar tus boletos oficiales de manera segura.


Relacionados:
Premios Juventud 2025Premios JuventudBad Bunny

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD