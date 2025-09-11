Bad Bunny está nominado a Artista Premios Juventud del Año y otras 5 categorías en Premios Juventud 2025

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

En esta edición número 22 de Premios Juventud, Bad Bunny y Danny Ocean se coronaron como los artistas con más nominaciones, pues ambos compiten en seis categorías.

Bad Bunny, nominado a Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Bad Bunny está nominado en seis categorías de Premios Juventud 2025

Actualmente, 'El Conejo Malo' es considerado el artista latino más famoso del mundo, pues su último álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, en el que rinde homenaje a su tierra natal, Puerto Rico, es uno de los más reproducidos en la historia de Spotify. Además, su gira homónima agotó boletos en cada presentación en cuestión de minutos.

Entre los artistas con los que ha tenido exitosas colaboraciones destacan Grupo Frontera, Gorillaz, Dua Lipa, Rosalía, The Marías, Drake, entre otros.

Ahora, el puertorriqueño está nominado en Premios Juventud 2025 en 6 categorías:

Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por ‘DtMF’

Mejor Mezcla Urbana por la canción 'Adivino' junto a Myke Towers

Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema 'Nuevayol'

Tropical Hit por 'Baile Inolvidable'

Bad Bunny y otros cantantes nominados en la categoría Artista Premios Juventud del Año de Premios Juventud 2025

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Artistas que acompañan a Bad Bunny como nominados a Mejor Urban Track en Premios Juventud 2025

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Bad Bunny y más artistas nominados a Mejor Mezcla Urbana en Premios Juventud 2025

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - Dj Snake & Peso Pluma

Además de Bad Bunny, los artistas nominados a Mejor Álbum Urbano en Premios Juventud 2025

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

‘Elyte’ - Yandel

‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Bad Bunny y otros artistas nominados a Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2025

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Bad Bunny y el resto de artistas nominados a Tropical Hit en Premios Juventud 2025

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, totalmente gratis.

También puedes seguir el minuto a minuto en el liveblog en la página web y en las redes sociales oficiales de Premios Juventud.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

Tres ex reinas de belleza serán las encargadas de liderar la fiesta más hot del año: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes son los host de Noche de Estrellas?

El programa especial que iniciará a las 7P/6C contará con presentadores de primer nivel: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, y Kunno y Brianda Deyanara.

Noche de Estrellas es la antesala de Premios Juventud 2025, pues aquí los host entrevistan a los nominados e invitados especiales, comparten información exclusiva y analizan los outfits de las celebridades en su paso por la alfombra azul.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

Para asistir a la fiesta más hot del año, ingresa a la página www.premiosjuventud.com y da clic en la sección ‘Boletos’. Esto te llevará al sitio web de Panatickets, donde podrás comprar tus boletos oficiales de manera segura.