Bad Bunny y Danny Ocean son los artistas con más nominaciones en Premios Juventud 2025

Desde hace más de dos décadas, Premios Juventud tiene una larga e importante historia dentro del mundo del espectáculo. Este 2025 no es la excepción y el evento promete ser memorable, ya que se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana y por primera vez será en Panamá.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de Premios Juventud está conformada por 41 categorías y un total de 231 nominados, de los cuales hay dos que tienen el mayor número de nominaciones.

Bad Bunny es uno de los dos artistas con más nominaciones en Premios Juventud 2025

Con una carrera excepcional, ‘El Conejo Malo’ revolucionó la música urbana al fusionar reggaeton con sonidos alternativos y letras llenas de ritmo. Desde su debut en 2016 con ‘Diles’, el puertorriqueño ha batido récords: es el artista latino con más streams en la historia de Spotify y sus presentaciones musicales siempre son sold out.

Por si fuera poco, incursionó en el modelaje y hasta en la actuación, apareciendo en proyectos como ‘Narcos’, ‘Tren Bala’, ‘Cassandro’ y, de manera más reciente, en ‘Happy Gilmore 2’, consolidándose como un fenómeno cultural más allá de la música.

Su último material discográfico, ‘Debí Tirar Más Fotos’, es un claro homenaje a su natal Puerto Rico, pues incorpora diversos elementos clave como ritmos musicales y referencias culturales de esa región. También aborda la lucha por la preservación de la identidad puertorriqueña y las dificultades que enfrenta la isla, como la gentrificación.

Este año, Bad Bunny arrasó con 6 nominaciones en Premios Juventud en las siguientes categorías:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por su canción ‘DtMF’

Mejor Mezcla Urbana por el tema 'Adivino' con Myke Towers

Mejor Álbum Urbano con ‘Debí Tirar Más Fotos’

Mejor Canción Pop/Urbano con su canción ‘Nuevayol’

Tropical Hit con su canción ‘Baile inolvidable’

El próximo 25 de septiembre, todo los ojos estarán puestos sobre Panamá para ser testigos de la fiesta más hot del año en donde Bad Bunny podría llevarse un puñado de galardones a casa.



Danny Ocean es el otro artista con más nominaciones en Premios Juventud 2025

Hace casi una década, el venezolano se volvió viral con su éxito ‘Me Rehúso’, el cual lo convirtió en uno de los primeros artistas independientes en romper barreras dentro y fuera de su país, acumulando más de 1.500 millones de streams.

Su estilo, que fusiona pop, reggaeton y electrónica, fue bien recibido por el público y le ha permitido colaborar con artistas como Kenia Os, Beéle, Alejandro Sanz, entre otros.

Para este 2025, Danny Ocean sorprendió con 6 nominaciones en la fiesta más hot del año, igualando en número a Bad Bunny. Estas son las categorías en las que el artista de Venezuela compite:





Mejor Canción Pop/Urbano por su canción ‘Priti’ con Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic por el tema ‘Ley Universal’

Mejor Canción Pop por su canción ‘samaná’ con Mau y Ricky y Yorghaki

Mejor Álbum Pop con ‘Reflexa’

Tropical Hit con la canción ‘Imagínate’ con Kapo

Afrobeat Latino del Año con la canción ‘Amor’

Esta no es la primera vez que el cantante forma parte de los nominados en Premios Juventud, pero sí la primera ocasión en que está en el top, reflejando su crecimiento artístico.

Premios Juventud 2025: ¿Cuándo se llevará a cabo la fiesta más hot del año?

Premios Juventud 2025 se celebrará el jueves 25 de septiembre, en la vibrante Ciudad de Panamá, en un horario de 7P/6C.

¿Cuándo inician y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?

La dinámica será vía Internet, dará inicio el 19 de agosto y cerrará el 1 de septiembre, por lo que los fans de los artistas tendrán más de 10 días para participar.

¿Cómo votar para apoyar a mis artistas favoritos en Premios Juventud 2025?

Lo primero es ingresar a la página web www.premiosjuventud.com/vota desde una computadora o celular. Después, las personas podrán registrarse con una cuenta de correo electrónico activa, seleccionar a un famoso o famosa en cada una de las categorías y confirmar su voto.