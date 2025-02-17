Premio Lo Nuestro 2025: Shakira está nominada a Álbum Del Año

Shakira, de las mayores exponentes de la música pop colombiana, figura en la lista de nominados de la edición 37 de Premio Lo Nuestro con 9 candidaturas, lo que la convierte en una de las cantantes más reconocidas de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Una de esas candidaturas corresponde a Álbum Del Año, honor que comparte con otros intérpretes y agrupaciones como Carín León, Ángela Aguilar, Becky G, Prince Royce, Myke Towers, Marc Anthony, Bad Bunny y Fuerza Regida.

Shakira está nominada a Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2025

La cantante colombiana figura entre los nominados a Álbum del Año gracias a la producción ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, publicada el 22 de marzo del 2024.

En la edición 37 de Premio Lo Nuestro, Shakira cuenta con otras 8 nominaciones a Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Colaboración ‘Crossover’ Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Artista Pop Femenina Del Año, Álbum Del Año – Pop Urbano, Colaboración Del Año – Pop-Urbano y Colaboración Del Año – Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira, Belinda, Tito Double P y más artistas confirmados de la noche

La cantante colombiana, una de las más nominadas de la noche, será parte del espectáculo musical de Premio Lo Nuestro 2025. Después de varios años de ausencia en la ceremonia, Alejandra Guzmán se une a la gran fiesta presentando su nuevo sencillo ‘No Se Vale Llorar’.

Belinda hará lo propio con el estreno del tema ‘La Cuadrada’, mientras que El Alfa se despedirá de la música en el escenario de Premio Lo Nuestro con sus temas ‘Este’, ‘4K’ y ‘La Mamá de la Mamá’.

Will Smith, Reik, Manuel Turizo, Tito Double P, Xavi, Alejandro Sanz, Becky G, Prince Royce, Thalía, Ángela Aguilar, DJ Khaled, India Martínez y Camilo son otros de los artistas que maravillarán a sus fans con su presentación en Premio Lo Nuestro.

Jomari Goyso y Raúl de Molina, los conductores de Noche de Estrellas

Raúl de Molina y Jomari Goyso serán los encargados de guiar las acciones y analizar la moda de Noche de Estrellas , el programa previo a Premio Lo Nuestro 2025.

PUBLICIDAD

Junto a las debutantes Nadia Ferreira y Claudia Martín, la fantástica Francisca estará en la alfombra magenta para darnos todos los pormenores de las celebridades invitadas y los artistas nominados.

Presentadores de las categorías en Premio Lo Nuestro 2025

Ya se confirmaron los famosos que serán los presentadores de cada una de las 44 categorías de la edición número 37 de Premio Lo Nuestro.

Alex y Camila Fernández estarán presentes como presentadores, pero también para celebrar a su padre, Alejandro Fernández, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia .

Amara La Negra, Raúl de Molina, Lili Estefan, Marie Claire Harp y Memo Schultz serán los representantes de Desiguales, El Gordo y la Flaca y TUDN, respectivamente.

Otros famosos que se unen a la gran fiesta como presentadores son Wendy Guevara, Majo Aguilar, Lupita Infante, Chiquibaby, Claudia Martín, Emmanuel Palomares, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, entre otros.

¿Cómo ver Premio Lo Nuestro 2025?

El próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C podrás seguir la transmisión en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, comenzando con el especial Noche de Estrellas y después con la ceremonia de Premio Lo Nuestro.

En ViX, el programa previo será gratuito, pero las acciones de la ceremonia de premiación solo podrás verlas si cuentas con una suscripción premium.

Por primera vez, también podrás ver entrevistas exclusivas y contenido adicional de Premio Lo Nuestro a través de un livestream en las redes de Univision y el Instagram de Premio Lo Nuestro, el cual iniciará a las 6:30 PM ET hasta las 11:00 PM ET.

PUBLICIDAD