Premio Lo Nuestro 2025: Kenia Os está nominada a Mejor Combinación Femenina

La intérprete, youtuber y empresaria originaria de Mazatlán, Sinaloa, regresa a la lista de artistas nominados a Premio Lo Nuestro , luego de su debut el año pasado. Kenia Os está presente para esta edición en dos categorías, la de Mejor Combinación Femenina y Canción Del Año – Pop/urbano.

Con tan solo 25 años, Kenia Os es una de los 233 artistas nominados a Premio Lo Nuestro esta edición 37, en la cual hay 44 categorías de las cuales seis son completamente nuevas .

Premio Lo Nuestro 2025: Kenia Os y sus nominaciones a la edición 37

La cantanta e influencer está nominada a Mejor Combinación Femenina por su tema con Belinda y en esta categoría también están presentes los temas: ‘5 Babys’, de Kim Loaiza, Fariana, PTazeta, Bellakath & Yami Safdie: ‘A Las 12 Te Olvidé’, de Ha*Ash & Elena Rose; Chulo Pt. 2, de Bad Gyal, Tikischa & Young Miko; ‘Cuidadito’, de Becky G & Chiquis; ‘La Original.MP3’, de Emilia y Tini; Labios Mordidos; de Kali Uhcis & Karol G; Mi Rey, Mi Santo; María José & Ana Bárbara; ‘Que Vuelva’, de Kany García & Carla Morrison y ‘Troca’, de Thalía & Ángela Aguilar.

Canción Del Año Pop-Urbano es la segunda categoría donde participa y en ella está nominada por el tema ‘Tommy & Pamela’, en colaboración con Peso Pluma.





¿Cuándo y dónde son los Premios Lo Nuestro 2025?



Prepárate para ver y gozar de una de las fiestas de la música latina con más tradición en Estados Unidos y que este año tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’. La cita es el jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. Ese día sabremos cuántos galardones se lleva a casa la colombiana.

Ese día podrás ser testigo de una celebración única conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Previo a la fiesta se transmitirá el especial Noche de Estrellas en el cual veremos a Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin como host a lado de Jomari Goyso y Raúl de Molina. Por primera vez, la alfombra Magenta contará con entrevistas con los primeros ganadores, los cuales se darán a conocer desde horas antes de la fiesta, y presentará tres números musicales.

Premio Lo Nuestro 2025: Will Smith, Alejandro Sanz, Carín León, entre los artistas confirmados para cantar



Las estrellas del momento están confirmadas para ser parte de la edición 37 de Premio Lo Nuestro 'Uniendo Generaciones'. Prepárate para ver colaboraciones únicas, estrenos mundiales en TV, homenajes y mucho más.

Te adelantamos que el gran número de apertura estará a cargo de Will Smith, India Martínez, DJ Khaled y Thalía, quienes pondrán un gran ambiente a esta fiesta. También veremos en el escenario a Becky G, Carín León, Camilo, Ángela Aguilar, Reik, Tito Double P, Xavi, Alejandra Guzmán, por mencionar a algunos.

Además, Alejandro Fernández será reconocido como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y Manuel Alejandro recibirá el galardón Visionario de lo Nuestro. No te pierdas estos momentos que seguramente serán muy emotivos.

Premio Lo Nuestro 2025: cómo puedo ver en vivo y a qué hora la Alfombra Magenta y entrega de premios

Hay varias formas para que puedas disfrutar de esta fiesta; la primera es comprando tus tickets para asistir al Kaseya Center y ser testigo de todo lo que ahí ocurra.

La segunda es por televisión, gracias a la transmisión en vivo que tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión del programa previo Noche de Estrellas, con todos los detalles de la Alfombra Magenta, y la entrega de premios.

La cita es a partir de las 7P/6C.

Por supuesto que la plataforma ViX también se une a la fiesta y tendrá, para todo público, el especial Noche de Estrellas, mientras que la entrega de premios estará reservada solo para suscriptores del servicio Premium.

A todos los fans les recomendamos el live stream que por primera vez tendrá PLN en las redes sociales de Univision y YouTube, así como en el Instragram de Premio Lo Nuestro. Dicha transmisión tendrá todo el detrás de cámaras de la fiesta y tendrá un gran elenco de conductores entre los que se encuentran Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes.