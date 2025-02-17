Premio Lo Nuestro 2025: Bellakath está nominada a Mejor Combinación Femenina

La lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2025 reveló que Hilda Katherinne Huerta Díaz, conocida en el ambiente musical como Bellakath, competirá en cuatro categorías, incluyendo Mejor Combinación Femenina.

PUBLICIDAD

Si bien es una de las máximas exponentes del reguetón en la actualidad, para Bellakath no será sencilla la tarea de hacerse con esos reconocimientos.

Premio Lo Nuestro 2025: Bellakath nominada a Mejor Combinación Femenina

Bellakath se encuentra nominada en la categoría de Mejor Combinación Femenina junto a Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta & Yami Safdie por la canción ‘5 Babys’. En esa misma candidatura también destacan Ha*Ash & Elena Rose por ‘A Las 12 Te Olvidé’, Becky G & Chiquis por ‘Cuidadito’, Belinda & Kenia Os por ‘Jackpot’ y Thalía & Ángela Aguilar por ‘Troca’.

La reguetonera mexicana también tiene candidaturas en otras tres categorías:

- Artista Femenina Del Año – Urbano

- Colaboración Del Año – Urbano

- Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano

Will Smith, Thalía, Marc Anthony y otros artistas confirmados

El escenario de Premio Lo Nuestro 2025 se llenará de emociones y glamour gracias a la presencia de varios cantantes confirmados.

La estrella de Hollywood Will Smith presentará su nuevo tema ‘First Love’ a lado de otras celebridades como Thalía, India Martínez y DJ Khaled. Esta nueva canción da lugar al concurso #PrimerAMor en PLN, el cual llevará a tres parejas a vivir una experiencia VIP en la gala de este jueves 20 de febrero .

PUBLICIDAD

Directamente, desde Argentina y por segunda ocasión en la historia, Emilia llegará a Premio Lo Nuestro, pero ahora para presentar dos maravillosas colaboraciones. Una a lado de Silvestre Dangond para el tema ‘Vestido Rojo’ y la otra junto a Gordo en la canción ‘Olvidarte’.

Otros artistas confirmados son Marc Anthony, Grupo Frontera, Laura Pausini, Piso 21, Alejandra Guzmán, Belinda, El Alfa, Reik, entre otros.

Premio Lo Nuestro 2025: los presentadores de las 44 categorías

Se confirmaron a los famosos que presentarán cada una de las categorías de Premio Lo Nuestro . Representando a Desiguales y a El Gordo y la Flaca estarán Amara La Negra, Lili Estefan y Raúl de Molina, mientras que por TUDN se contará con la presencia de Marie Claire Harp y Memo Schutz.

Otras de las celebridades confirmadas como presentadores son la influencer Chiquibaby, Claudia Martín, Emmanuel Palomares y los cantantes Majo Aguilar, Lupita Infante, Alex Fernández, Camila Fernández, entre otros.

¿Cómo ver Premio Lo Nuestro en vivo?

La primera opción que tienes es asistir al Kaseya Center el próximo jueves 20 de febrero a las 8P/7C. Para asegurar tu lugar puedes conseguir tus boletos AQUÍ .

Pero si lo deseas, también puedes seguir las acciones de Premio Lo Nuestro a través de las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7P/6C con el programa previo Noche de Estrellas.

PUBLICIDAD

A través de ViX el especial será gratuito, pero solo los que cuenten con una suscripción premium podrán ver íntegra la ceremonia de premiación.