Premio Lo Nuestro 2024: Estas son algunas parejas de famosos que han llenado de amor la alfombra magenta

Video Premio Lo Nuestro 2024: El sabor de Víctor Manuelle y Diego Torres llegará a Noche de Estrellas

La alfombra magenta de Premio Lo Nuestro ha destacado por el desfile de grandes personalidades y las parejas de famosos siempre han llamado la atención. A lo largo de los años, el amor ha estado presente y muchas parejas de famosos han dejado huella a su paso.

Aquí recordamos algunas de las duplas amorosas que hemos visto pasar, algunas de ellas en varias ocasiones. No te pierdas la edición 36 de Premio Lo Nuestro este jueves 22 de febrero , a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX, pues ahí conoceremos a los ganadores de su lista de nominados .

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde será la fiesta y qué artistas actuarán?



Este año la celebración se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida y será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. El público que quiera asistir lo puede hacer adquiriendo sus boletos en Ticketmaster .

Poco a poco han confirmado su asistencia los artistas que subirán al escenario. Algunas de las celebridades que han confirmado son Natti Natasha, quien prepara una gran sorpresa, Camilo y Evaluna estrenarán en TV su tema 'Plis', Ángela Aguilar y Yuridia intepretarán su tema 'Qué Agonía', Gloria Trevi, Grupo Frontera, Gente de Zona, son tan solo algunas de las figuras que veremos en el escenario.

Adicionalmente esa noche se rendirá homenaje a tres figuras: Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Don Omar será homenajeado con el premio Ícono Global y Olga Tañón será reconocida con el Premio a la Trayectoria.

Otro momento especial será el que preparan Ilegales, ya que la agrupación dominicana cantará sus grandes éxitos para celebrar sus 30 años de trayectoria.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la premiación?



Recuerda que a partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

A las 7P/6C las señales de Univision y Galavisión tendrán Noche de Estrellas , el especial donde veremos todos los detalles de la alfombra magenta, críticas de moda, entrevistas exclusiva y el paso de nominados e invitados. Una hora después no te pierdas la transmisión de la gran fiesta de la música latina. Recuerda que ViX tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores) para que veas todo lo relacionado con esta celebración estés donde estés.

Parejas más recordadas de Premio Lo Nuestro

Gabriel Soto e Irina Baeva



El actor de Mi Camino Es Amarte debutó en 2022 como ‘host’ de Premio Lo Nuestro, y desfiló por la alfombra acompañado de Irina Baeva. Como era de esperarse, fueron una de las parejas más fotografiada, pues siempre lucen guapísimos. Para la presente edición lo veremos como conductor de Noche de Estrellas a lado de personalidades como Adamari López, Karina Banda y Chiqui Delgado.

Gabriel Soto e Irina Baeva en Premio Lo Nuestro 2023

Christian Nodal y Cazzu



En el 2023 así vimos desfilar por primera vez en Premio Lo Nuestro a esta pareja. Con un estilo fashionista en color negro, Christian Nodal y Cazzu se mostraron muy cariñosos y sonrientes. Meses después, en septiembre del mismo año, anuciaban la llegada de su primera hija, Julieta.

Christian Nodal y Cazzu en Premio Lo Nuestro 2023

Marc Anthony y Nadia Ferreira



Esta pareja apareció en la alfombra magenta semanas después de haber contraído nupcias y anunciar que esperaban a su primer bebé juntos. La felicidad de Marc Anthony era evidente, pues no dejaba de tocar la pancita de su amada Nadia, quien por primera vez mostró su 'baby bump' en un evento público.

Marc Anthony y Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro 2023

Luis Fonsi y Águeda López



El reconocido cantante, que ha enamorado a sus fans con temas como ‘Despacito’ y ‘Échame la culpa’, arribó en el 2022 a la ceremonia acompañado por su pareja, Águeda López, con quien ha formado una linda familia.

Luis Fonsi y Águeda López en Premio Lo Nuestro 2022

Sofía Castro y Pablo Bernot



Sofía Castro, exparticipante de Mira Quién Baila, llegó a la alfombra magenta del 2020 muy feliz y sonriente de la mano de Pablo Bernot, con quien en ese entonces llevaba poco más de un año de noviazgo y ahora es su prometido con el que ya planea boda.

Sofía Castro y Pablo Bernot en Premio Lo Nuestro 2020

J Balvin y Valentina Ferrer



Para la edición 2019, J Balvin sorprendió al llegar con su novia argentina Valentina Ferrer y ya no pudieron ocultar más su amor, pues toda la noche estuvieron muy cariñosos. Su amor ha crecido y ahora tienen un hijo, el pequeño Río, quien nació en junio del 2021 en plena pandemia, pero con mucho amor de sus papás.

J Balvin y Valentina Ferrer en Premio Lo Nuestro 2019

Gloria y Emilio Estefan



No solo son admirados por su relación amorosa, sino por su gran talento y el dúo que han logrado, uno de los más respetables del mundo del espectáculo. En Premio Lo Nuestro los hemos visto derrochando amor en diversas ediciones, como en el año 2018 para la edición número 30 de la gala, donde fueron reconocidos con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia .

Gloria y Emilo Estefan en Premio Lo Nuestro 2018

Carlos Vives y Elena Vásquez



Son otra de las parejas de colombianos que han demostrado tener una relación perdurable. Aquí los vemos posando con una gran sonrisa en 2017. Cabe mencionar que en 2018 se casaron en su natal Colombia tras más de 10 años de haber formado una familia.

Carlos Vives y Elena Vásquez en Premio Lo Nuestro 2017

Juanes y Karen Martínez



Otra de las parejas más admiradas es la formada por Juanes y Karen Martínez, quienes han desfilado en varias ocasiones por la alfombra magenta, pero aquí los vemos arrancando suspiros en la edición 2017. El cantante y la modelo colombiana tienen más de 20 años de feliz matrimonio y tres hijos.

Juanes y Karen Martínez en Premio Lo Nuestro 2017

Marco Antonio Solís y Cristy Salas



Ese mismo año también vimos desfilar vestidos de gala a 'El Buki' y su esposa Cristina Salas. El cantautor y la exmodelo cubana son una de las parejas más solidas del ambiente musical.

Marco Antonio Solis y Cristina Salas en Premio Lo Nuestro 2014

Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez



En la entrega de Premio Lo Nuestro 2012, Pepe Aguilar, quien recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia en ese año, llegó muy bien acompañado con su esposa Aneliz Álvarez. Ellos se casaron hace 26 años y tienen tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar y ]Aneliz Álvarez en Premio Lo Nuestro 2012 Imagen Mezcalent

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo



Los famosos recorrieron la alfombra de esta gran fiesta a la música latina en el 2009, cuando apenas eran novios. La cantante y el actor se casaron en el año 2012. Su amor se ha consolidado con el paso del tiempo y en la actualidad son una de las parejas más admiradas del público hispano.