Premio Lo Nuestro 2024: Eladio Carrión está nominado a Canción del Año

Video Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar, el rey del reggaetón, será reconocido como Ícono global

En la edición 36 de Premio Lo Nuestro 2024, Eladio Carrión recibió cuatro nominaciones, siendo la más destacada la de Canción del Año por su tema 'Nunca y Pico', en colaboración con Yandel y Maluma.

En el panorama musical actual, el puertorriqueño se ha convertido en uno de los reguetoneros más destacados, en pocos años en la industria, ha logrado triunfar con creces gracias a sus colaboraciones y premios.

El talento y estilo único de Eladio Carrión lo han posicionado como uno de los artistas más cautivadores la industria del reguetón y el trap latino. No en vano, demás de Canción del Año, el puertorriqueño destaca en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2024 en tres categorías más en Premio Lo Nuestro: Artista Masculino del Año-Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Álbum del año-Urbano.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde, a qué hora y cómo ver en vivo la celebración?

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2024 se llevará a cabo este jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión en vivo la podrás ver através de Univision, Galavisión y ViX.

La noche comenzará con la emocionante alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas, seguida de la fiesta principal que contará con la participación de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale como hosts principales.

Este año, Premio Lo Nuestro 2024 contará con la participación de 180 artistas en la lista de nominados, siendo Maluma el más nominado en 14 categorías, seguido de Peso Pluma con 13 y Grupo Frontera con 10.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas homenajeados con premios especiales

La noche del Premio Lo Nuestro 2024 estará llena de emociones y reconocimientos. Tres importantes artistas de la industria musical serán homenajeados con premios especiales.

Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, en reconocimiento a su destacada carrera en la música; Don Omar, uno de los líderes del género urbano, con el premio Ícono Global, mientras que Olga Tañón, la mujer más premiada en la historia de estos premios, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta

La lista de artistas confirmados para actuar en la fiesta es impresionante y cada uno promete una noche llena de ritmos y alegría.

Entre la lista destacan los performances del cantante y compositor colombiano Camilo, quien presentará dos temas nuevos, uno de ellos en colaboración con Evaluna.

Por otra parte, la ceremonia contará con una explosiva presentación a cargo del dúo cubano Gente de Zona, que deleitará la fiesta con sus fusiones de ritmos latinos y urbanos.

Otra de las artistas que estrenarán un tema en la celebración será Gloria Trevi.

La banda de regional mexicano Banda MS, promete un memorable performance con música banda.

Y por supuesto, Maluma, ofrecerá un espectáculo de gran magnitud para deleite de todos los fans.

Además, de estas colaboraciones estarán Carin León y Kane Brown, quienes interpretaron el tema ‘The One (Pero No Como Yo)’. También estará Arcángel y Grupo Frontera y el performance preparado por Bad Gyal y la brasileña Anitta.

Premio Lo Nuestro 2024: dónde ver la alfombra magenta y la premiación

La alfombra magenta contará con la colaboración de seis conductores, quienes harán entrevistas exclusivas con los invitados, análisis de moda y darán información crucial sobre la premiación.

Esta edición, contará con Adamari López y Karina Banda quienes se sumaron como conductoras de Noche de Estrellas, junto a Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Recuerda que a partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C, por Univision, Galavisión y ViX. También contará con dos números musicales especiales a cargo de Víctor Manuelle y Diego Torres con su éxito ‘Mejor que Ayer’.