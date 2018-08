Emmanuel Palomares no piensa mover ni un dedo a favor de Irina Baeva en Mira Quién Baila

Dice el refrán que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero entre Irina Baeva y Emmanuel Palomares no hay nada. Ambos defienden que son amigos y que se quieren bien , pero eso no implica que uno esté dispuesto a realizar un gran sacrificio por el otro.

Al menos es el caso del venezolano Emmanuel Palomares, quien en una entrevista previa a la crisis de salud que enfrenta Baeva , que fue su novia durante más de dos años , dejó muy claro que su misión es coronarse campeón de Mira Quién Baila y no está dispuesto a dar algún paso que lo lleve a desenfocarse.

En entrevista con el programa Hoy, reseñada por Mezcalent, Palomares, de 28 años , hizo hincapié en que aunque siente cariño por la actriz y atesora las memorias que crearon juntos, no está dispuesto a hacerle algún favor con tal de que ella prevalezca en la competencia.

"No tiene por qué haber consideraciones de ningún tipo. Sí me emociona saber que en el concurso estoy con ella y la quiero, pero al final del día esto es una competencia y no sería justo, porque cada uno de nosotros estamos defendiendo a muerte a nuestras organizaciones y queremos triunfar a como dé lugar", dijo el galán venezolano.