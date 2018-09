Un beso, un perdón y bailes de película: así fue la mejor gala de MQB

Desde el programa uno, Javier Poza y Chiquinquirá Delgado nos advirtieron que en cada gala de Mira Quién Baila las reglas cambiarían, y así ocurrió. Al arranque de la sexta gala, los host del show anunciaron que uno de los participantes obtendría un pase directo a la final, que sería su premio por haber ejecutado el mejor baile.

Los nervios se apoderaron todos los participantes, quienes, usando un vestuario acordo que con el tema de película que interpretarían sonrieron al saber que con su baile podrían pasar automáticamente a la gala ocho.

Los tres jueces marcaron el arranque de la gala de película, formando parte del openning, con Lola disfrazada como La reina de corazones, Joaquín Cortés como Jack Sparrow y Dayanara Torres como el Cisne negro. A continuación, los bailarines entrarían a la pista al ritmo de 'A Little Party Never Killed Nobody', tema de El Gran Gatsby.

Esta gala estaría enfocada en seis presentaciones llenas de energía, diversión y sensualidad.

El beso que nadie esperaba

La actriz Sara Corrales protagonizó el momento más apasionado y fugaz de la gala, con el beso que ella y su bailarín Guillaume Foucault se dieron al final de 'I Will Always Love You', de la película 'The Bodyguard' (El Guardaespaldas).

Después de relatar que la primera película que vio en el cine fue 'La bella y la bestia', de hablar de su última relación amorosa y de cuánto admira a su tía Vicky —"es una guerrera", dijo—, le tocó pasar al escenario. Su interpretación hizo referencia al final de la cinta protagonizada por Whitney Houston, , cuando este personaje primero se despide de su guardaespaldas con un abrazo y luego toma un avión al que obliga regresar para cerrar la escena con un apasionado beso. Así fue como Sara terminó su rumba.



Aunque a Joaquín Cortés le hizo falta baile —le dijo que seguía prefiriendo el de la muñequita—, Lola Cortés se mostró conforme, le dijo que su coreografía había estado llena de fotografías. Finalizó diciéndole: "estás lista para lo que sea".

El momento más romántico de la noche fue contrastado con el más dramático. Dentro de la primera mitad del show, los nominados ansiaban conocer los resultados de las votaciones que marcarían la salida de Santiago Ramundo o Paul Stanley. Tras haber presentado sus bailes los participantes volvieron al escenario para escuchar la decisión del público.

Paul se quedaría al obtener el 54% de la preferencia.



Y el mejor baile de la noche es para...

Sin embargo, minutos antes de conocer el resultado de las votaciones, Santiago mereció las mejores críticas de la noche, tras bailar la canción 'Casino Royale' con Emmanuelle Berne. "Me parece que fue un gran número", señaló Lola Cortés, después de decirle que había estado cuadrado, como nunca: "Es lo mejor que te he visto", agregó. Joaquín Cortés y Dayanara Torres coincidieron en que había sido de sus mejores interpretaciones.

Fue la perfección de su baile la que ocasionó que Santiago protagonizara el momento inesperado de la gala. Los jueces lo nombraron el mejor de la noche y Javier Poza y Chiquinquirá Delgado le informaron que ese reconocimiento lo había hecho acreedor a "el privilegio y el derecho" de decidir si se iba del show o se quedaba con el pase directo a la final y, en cambio, nominaba a uno de sus compañeros.



Lola explicó que los jueces habían tomado esta decisión porque "Santi bailó en la gala, dentro de la gala. De haber estado expulsado previo a la gala es imposible que lo tomemos en cuenta. Tiene derecho a ser calificado, por lo tanto su calificación perfecta le permite ser el mejor de la noche".

Aún faltaba la segunda ronda de bailes, de la que resultaría el nominado de los jueces y el de Santi, si decidía quedarse. La tensión se apoderó del jurado, que en esta ocasión dividió opiniones: Joaquín eligió a Rommel, Lola a Greeicy y Dayanara a Paul. Rommel Pacheco bailó disco; Paul Stanley, tango y Greeicy, bachata. Entonces llegó el turno de que Santiago hablara. Contrario a lo que hizo Rosie Rivera, Santi decidió quedarse y seleccionó a Rommel Pacheco para irse a nominación. El jurado nombró a Paul.

La sexta gala de película

El primer participante en pasar a la pista fue Emmanuel Palomares, quien al ritmo de rock and roll bailó 'We go together', de Vaselina. Frente a los jueces contó que su película favorita es 'The Shining' y que su papá es su héroe porque ha sido un guerrero. A la hora de sus críticas Dayanara le reconoció que tuviera un control total de su cuerpo; Joaquín le recomendó relajar más los brazos y Lola le pidió "que te rompas la cara en el escenario".

Después de contar que, si no fuera "artista sería veterinaria o bióloga marina", y de confesar que su personaje favorito de película es 'Nemo', a Greeicy le tocó ponerse en la piel de Catherine Zeta Jones en la película 'Chicago'. Al ritmo de 'Cell Block Tango', y usando de nuevo tacones, la cantante y actriz colombiana se plantó en el escenario. Sin embargo, este no fue su mejor baile, tuvo un error que provocó que perdiera el equilibro y cayera.



Aunque Dayanara la vio proyectando mucha sensualidad, a Lola le pareció inestable e insegura, "es el peor baile que has tenido", le dijo. Joaquín coincidió con Lola: "se te veía un poco insegura, te faltó el arte de la sensualidad. Me sigue gustando más el primer baile". Greeicy debió presentarse por segunda vez en el escenario.

Rommel fue el tercero en pasar. Antes de su baile dijo que se identificaba con el Rayo McQueen de Cars 1, y con dos personajes de la película que le había tocado interpretar: Rocky. Con su mamá y su familia en el público, el clavadista bailó 'Eye Of The Tiger'.

"Los coreógrafos le sacaron jugo a tus habílidades acróbatas", aplaudió Dayanara. Por su parte, Joaquín y Lola lo vieron metidísimo en el papel de Rocky; esta última festejó que en cada gala Rommel estuviera dando un extra pues, recordó, "él en realidad es un clavadista". La 'Jueza de hierro' no sólo reconoció que hasta ese momento el baile de Rommel fuera "lo mejor de la noche", sino que destacó una frase que él usó y que le encantó: "ser campeón no te hace ser buena persona, pero ser buena persona sí te hace ser campeón".



Finalmente llegó el momento de descubrir si Paul Stanley bailaría en silla de ruedas. No ocurrió, el conductor volvió al escenario sin férula y con su maquillaje de la cinta 'The Mask' para bailar 'Hey Pachuco'. Aunque los tres jueces aplaudieron que se hubiera presentado, aún con la lesión y la indicación médica de tomar tres semanas de reposo, su baile no llenó las expectativas de Lola: "Agradezco que hayas venido a terminar. Creo que es un gran mérito, pero eso no hizo un gran baile. Mereces mis respetos, pero eso no quiere decir que esta noche has bailado. Si estás aquí, es porque quieres y si la gente quiere, te veremos la semana que entra", le dijo.