Irina Baeva asegura que entre ella y su ex, Emmanuel Palomares, ni cenizas quedan

La actriz de origen ruso Irina Baeva aseguró que ya está más que lista para el inicio de la competencia de baile más importante de la televisión hispana, Mira Quién Baila . Y, aunque será rival de su expareja Emmanuel Palomares , alegó que se encuentra bastante tranquila, pues no tiene contemplado retomar la relación amorosa que tuvo con el venezolano hace unos años y prefiere concentrarse en su carrera artística.

En una charla con Televisa Espectáculos, reseñada por Mezcalent, la rusa señaló que desde que terminó con el actor ha procurado mantener una buena amistad con él , por lo que pidió a los medios que no comiencen a armar noticias falsas en las que se asegure que a pesar de que han pasado ya varios años, sigue enamorada de él.

"Es un chico muy lindo, yo lo quiero mucho y claro que me da gusto que vamos a estar los dos en este proyecto, le deseo todo lo mejor porque sé que esto es algo que él ya había estado buscando desde hace tiempo y además él baila muy bien. Sólo pido que no vayan a hacer chismes y escándalos donde no los hay", dijo Irina Baeva.