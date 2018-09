Lo que debes saber de la Gran Final de Mira Quién Baila 2018

Emmanuel, Greeicy , Santiago y Sara sobrevivieron a siete galas que estuvieron llenas de emociones: el estrés por las largas jornadas de trabajo, los nervios de no saber quién pasaría a la próxima ronda o gala, la euforia de pararse en el escenario y ofrecer el mejor baile de la noche y la tristeza de tener que despedirse de alguno de sus compañeros.

Desde la primera gala, los participantes estuvieron sometidos a extenuantes ensayos en los que debieron aprenderse sus coreografías, lidiar con lo mejor y lo peor de sí mismos y entregarle al público increíbles coreografías, pero cada domingo también debieron contener sus emociones ante el constante cambio de reglas. Aunque al final hayan decidido no quedarse callados .

Greeicy y Sara, las contrincantes más fuertes, han disfrutado cada uno de sus bailes. Desde 'Single Ladies', con el que Greeicy impresionó al jurado desde la primera gala, hasta 'Don't leave me this way', el tema que la hizo acreedora a un lugar en la final, la cantante colombiana disfrutó cada uno de sus bailes. Lo mismo se puede decir de Sara Corrales, quien siempre hizo gala de su sensualidad y su espíritu travieso, desde su primera participación con 'Candy Man' de Christina Aguilera hasta la última, con 'Djobi, djoba' de Gipsy Kings.