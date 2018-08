Irina Baeva insiste en que siente dolor, pero algunos fans no le creen (hoy no ensayó 😱)

Una semana después de que su magistral ejecución del tema 'Y me besa', en la pista de Mira de Quién Baila, llevara a los jueces a nombrarla como la "rusa más mexicana", la actriz y modelo Irina Baeva se negó a presentarse este domingo en la competencia. Alegó que tiene inflamación en la zona de las costillas y también se lastimó un tobillo, dando un "brinquito de felicidad". Este domingo, dijo, le dolía "hasta respirar".

No quiso inyectarse medicamento o "anestesia" en la zona lastimada, pues teme que su lesión empeore. Después de todo, dijo, ella está en Mira Quién Baila y no en la final del Mundial de Fútbol. "Yo no soy un futbolista ahí, que depende el futuro de mi país, de si puedo o no鈥. En las pasadas horas, luego de que se transmitiera la tercera gala, Irina Baeva utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a sus seguidores. Como los tuviera de frente, les escribió, "bueno, ya está, ya vieron cuál fue mi razón para no presentar mi baile".

La rubia actriz de 25 años insistió en aclarar que no bailó, pero "no es porque no haya querido. El cuerpo es sabio, y siempre nos va a indicar cuando hay que hacer una pausa; lamentablemente no siempre le hacemos caso (me incluyo) y lo llevamos al límite", comentó. Este lunes, Univision Entretenimiento confirmó que Baeva no estaba en los ensayos y sí rumbo a una revisión médica, donde le podrían dar o no el alta para que siga en la pista de baile más importante de la televisión latina.

Al igual que le expresó a los jueces de la competencia, Lola Cortés, Joaquín Cortés y Dayanara Torres, la rusa insistió en Instagram en que tomó la decisión pensando estrictamente en su salud. "Mi prioridad es la salud, por eso decidí no arriesgarme y no lastimarme más. El cuerpo es de uno, y en este caso solo yo siento el dolor. Por eso tomo esta decisión y asumo las consecuencias", repitió.

Por último, la actriz agradeció a su más de millón de seguidores "por su apoyo y cariño siempre". Confió en que la entienden y prometió mantener a todos al tanto sobre su estado. Ante sus explicaciones fueron muchos los fans que le desearon pronta recuperación, aunque hubo otros, los menos, que pusieron en entredicho su versión, sobre todo porque no entendieron cómo si sufría de tanto dolor, era capaz de sonreír y usar tacones.

Una de sus seguidoras, que se identifica como Caroline Vegga, le espetó: "Si te sintieras tan mal no estarías con tacones y no entiendo por qué no sigues usando la faja...", notando que Irina Baeva se la quitó durante su presentación ante los jueces. Tampoco la tiene puesta en l a foto que se tomó para compartir sus motivos para no bailar.

Vegga no estuvo sola en su apreciación. Otra persona, que se hace llamar Evita6015, también increpó a Baeva: "Si aguantas andar con tacones bien podías bailar, obvio haciendo cambios al baile sin hacer cargadas ya que bailas bien. Hubieras bailado mil veces mejor que la tiesa de Rosie Rivera (...). Espero que te mejores y que el público te salve".