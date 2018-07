Al puro estilo Jenni Rivera, su hermana Rosie calla a quienes la critican por entrar a MQB

A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia™ (@rosieriveraoficial) on Jul 3, 2018 at 7:45pm PDT

Sobre los ataques que ha recibido luego de que se anunciara su participación en Mira Quién Baila, Rosie Rivera fue muy clara en que nunca le gustó el mundo del entretenimiento y tampoco se ha creído artista o alguien famoso. “Toda la vida le dije a mi papá ( el productor musical Pedro Rivera) que no iba a estar yo en el medio (artístico). Desde los siete años lo hemos hablado, no me gusta. Mi sueño sería vivir mejor como Rosie Flores, mi nombre de casada, tener un trabajo de 9 a 5 y predicar en una iglesia de 200 personas. Ese sería mi sueño, pero la vida no me dio eso. Soy albacea de Jenni Rivera y vocera para mujeres abusadas sexualmente”, consignó.