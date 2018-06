El papá de Jenni Rivera busca a un hijo (o hija) que engendró hace más de 30 años en Monterrey

Hoy, a sus 72 años, el llamado 'Patriarca del Corrido', se atreve a comentar la situación con la esperanza de que si esa persona está viva, puedan encontrarse. Rivera no ofreció detalles de quién fue la mujer que le informó que esperaba un hijo suyo. Lo único que compartió públicamente fue que en ese momento, que estimó sería el año 1987, a él le "faltó valor, porque no tenía experiencia, y entonces no vi nacer a ese ser humano".