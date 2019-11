McDonald’s causa sensación con su "muro de los agradecimientos" y su beca HACER en la semana del Latin GRAMMY

Durante la semana, decenas de famosos, entre ellos Luis Fonsi and Johann Vera, visitaron el “muro de los agradecimientos” de McDonald’s, un luminoso panel que ocupaba un lugar prominente en el salón oficial de obsequios para artistas en el MGM Grand Garden Arena. El espacio se convirtió en la oportunidad ideal para que las estrellas del Latin GRAMMY® y famosos influencers, usando la etiqueta #HACERproud, expresaran su gratitud a quienes los impulsaron a luchar por sus sueños.

“¡Yo pienso en mis padres! Porque yo desde niño tenía un sueño: yo quería cantar, hacer música. Y ellos me encarrilaron, me ayudaron, me apoyaron y se sacrificaron. Y hoy en día, les agradezco todos los días” dice Luis Fonsi, tras haber dejado su nota de gratitud en el muro.