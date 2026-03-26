Latin GRAMMY Latin GRAMMY 2026: cuándo se llevará a cabo, la fecha en que anunciarán a los nominados y más Conoce cuándo se celebrará Latin GRAMMY 2026, la fecha en que se revelarán a los nominados y otros detalles.

Gramófono Imagen Frederic J. Brown/AFP vía Getty Images

La Academia Latina de la Grabación® anunció diversos cambios en las categorías y en la elegibilidad para la 27a. Entrega Anual del Latin GRAMMY®. También informó la fecha en que se llevará a cabo y cuándo se darán a conocer las nominaciones.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Latin GRAMMY 2026?

La fecha en que se celebrará Latin GRAMMY 2026 es el jueves 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Latin GRAMMY 2026: ¿cuándo se darán a conocer a los artistas nominados?

Las nominaciones serán anunciadas el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Latin GRAMMY 2026: habrá cambios en las categorías y la elegibilidad

Los cambios en el Proceso de Premiación, definidos por los creadores de música y los profesionales que forman parte de la comunidad de miembros, son parte del compromiso de La Academia Latina de evolucionar a la par del cambiante panorama musical, y de servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7,000 miembros de 62 países alrededor del mundo. Todos los cambios entrarán en vigor de inmediato, para la 27a. Entrega Anual del Latin GRAMMY.

Cambios en las categorías que se realizarán en Latin GRAMMY 2026

Cambio de Categoría: Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa evolucionará a la categoría de álbum Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa (Área de Lengua Portuguesa).

Cambio de Nombre de Categorías:

La categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina cambiará su nombre a Mejor Interpretación de Música Electrónica (Área Electrónica).

La categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana ahora se llamará Mejor Interpretación Urbana (Área Urbana).

La categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea pasará a llamarse Mejor Composición Clásica (Área Clásica).

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Modificaciones a los Criterios de Elegibilidad en diversas categorías de Latin GRAMMY 2026

Requisitos de elegibilidad para la categoría Productor del Año:

Un mínimo de cinco créditos totales, obtenidos mediante cualquier combinación de créditos de álbum, de sencillo o de corte, o de porcentaje de coproducción. Opcionalmente, un crédito de productor del 100% en al menos cinco sencillos o cortes.

Regla de coproducción: los créditos se dividen uniformemente entre todos los productores. Por ejemplo: cuatro productores = 0.25 créditos por corte, cada uno.

Requisitos de elegibilidad para la categoría de Mejor Nuevo Artista:



Un artista no es elegible para consideración si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación de álbumes y sencillos que supere estos límites. Los sencillos que posteriormente sean incluidos como cortes de un álbum no deben contabilizarse en el total de sencillos.

Requisitos de elegibilidad para la categoría Mejor Álbum Instrumental:

Se permite el uso de vocales hasta el 40% del tiempo total del álbum, mientras que al menos el 60% de la producción debe ser instrumental. Si hay vocales presentes, el 60% del contenido vocal debe interpretarse en uno de los idiomas aceptados por La Academia Latina.

Requisitos de elegibilidad para las categorías de Cantautor:

Un cantautor puede componer e interpretar algunas canciones con un colega, siempre y cuando se cumplan los porcentajes de participación requeridos.

Para que un álbum de cantautor sea elegible, el(los) artista(s) deben componer e interpretar juntos al menos el 75% del álbum.

En el caso de que dos cantautores colaboren, la elegibilidad solo aplica cuando ambos artistas compongan e interpreten juntos el mismo material; artistas que interpreten juntos, pero ambos no compongan no son elegibles. Los álbumes “en vivo” pueden ser elegibles si contienen al menos el 51% de material nuevo.

La estatuilla se otorga solo a cantautores elegibles, con la elegibilidad que estrictamente requiere contribuciones tanto de composición como de interpretación, asegurando una interpretación consistente.

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Requisito de elegibilidad para la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

La categoría ahora incluye y acepta grabaciones influenciadas por o pertenecientes al kompa haitiano.

Requisito de elegibilidad para la categoría de Mejor Música para Medios Audiovisuales:



La categoría ahora requiere que las inscripciones elegibles incluyan material audiovisual de apoyo.

Latin GRAMMY 2026: consideraciones sobre el uso de la Inteligencia Artificial

Latin GRAMMY reconocen la excelencia creativa. Por esta razón, únicamente los creadores humanos podrán ser considerados, nominados o premiados con un Latin GRAMMY®.

Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría. No obstante, si incluye elementos materiales de I.A. (ejemplo: material generado mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial) es elegible en las categorías aplicables, aunque se debe tomar en cuenta lo siguiente:

El componente de autoría humana de la obra presentada debe ser significativo y superior a de minimis.

Ese componente de autoría humana debe estar relacionado con la categoría en la que la obra ha sido presentada (ejemplo, si la obra es inscrita en las categorías de Mejor Canción o de Cantautor, debe tener autoría humana sustancial y superior a lo meramente nominal con respecto a la música y/o letra; si la obra es sometida a una categoría de interpretación, debe existir autoría humana significativa y superior a de minimis con respecto a la interpretación)

El(los) autor(es) de cualquier material de I.A. incorporado a la obra no es(son) elegible(s) a ser nominado(s) o ganadores(s) de un Latin GRAMMY, en lo que respecta a su contribución a la parte de la obra que consiste en dicho material de I.A.

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Latin GRAMMY 2026: Copia de créditos editoriales y actualización de precios

Todos los requerimientos para correcciones de créditos editoriales (Label Copy) deben incluir lo siguiente:

Una declaración formal que detalle qué información fue enviada u omitida por error.

Una copia actualizada (y final) de los créditos editoriales.

Fichas técnicas o registros de estudio que confirmen qué individuo(s) adicional(es) trabajó(aron) en la grabación y que especifiquen sus funciones.

Confirmación de que los créditos han sido actualizados en todas las DSP correspondientes.

Todas las solicitudes deben enviarse por escrito por la persona que realizó la inscripción.

Los cambios o correcciones de los créditos serán aceptados desde el momento de la inscripción hasta el anuncio de las nominaciones. Si una grabación nominada o un video requiere una corrección de créditos tras el anuncio de las nominaciones, se aplicará un costo.

Los nuevos precios y requerimientos de pago son los siguientes: sellos discográficos: $5,000 dólares por copia de créditos editoriales y miembros de La Academia Latina de la Grabación: $1,000 dólares por copia de créditos editoriales.

Precio actualizado del proceso de inscripción para Latin GRAMMY 2026

El modelo de precio de inscripción temprana para sellos discográficos ahora se reemplazará por una tarifa fija de $2,000 dólares, que aplica independientemente de la fecha de inscripción dentro del período de elegibilidad.

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Latin GRAMMY 2026: fechas importantes para el Proceso de Premiación

Las fechas clave para el Proceso de Premiación de este año incluyen: