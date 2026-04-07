Daddy Yankee es nombrado Persona del Año por La Academia Latina de la Grabación

“Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.