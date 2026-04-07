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Daddy Yankee es nombrado Persona del Año por La Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina de la Grabación nombró a Daddy Yankee como Persona del Año. Latin GRAMMY 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre.

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Por:Vanessa Mena
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Daddy Yankee nombrado Persona del Año para Latin GRAMMY 2026
Daddy Yankee nombrado Persona del Año para Latin GRAMMY 2026
Imagen Fotógrafo: Isaac Reyes

Poco a poco, La Academia Latina de la Grabación comparte más información sobre la 27a. Entrega Anual del Latin GRAMMY®. Entérate de los últimos detalles.

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Daddy Yankee es nombrado Persona del Año para Latin GRAMMY 2026

La Academia Latina de la Grabación® informó que Ramón Lui Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, será reconocido como Persona del Año 2026, gracias a sus casi tres décadas de trayectoria como cantante, compositor e intérprete, así como por su trabajo humanitario.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, aseguró Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

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Al conocer este nombramiento, Daddy Yankee se mostró agradecido y dijo:

“Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY ® . El concierto tributo ofrecerá versiones de su reconocido repertorio, interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos cercanos.

Latin GRAMMY 2026: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

La fecha en que se celebrará Latin GRAMMY 2026 es el jueves 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Latin GRAMMY 2026: ¿cuándo se darán a conocer a los artistas nominados?

Las nominaciones serán anunciadas el miércoles 16 de septiembre de 2026.

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