Latin GRAMMY 2024: Karol G está nominada en la categoría Grabación del Año

En los premios Latin GRAMMY 2024 se reconocerá a lo mejor de la música latina, y entre sus mejores y más conocidas exponentes se encuentra Karol G, quien podría ser una de las artistas en llevarse la gran noche del jueves 14 de noviembre cuando se realice la edición 25 de esta ya tradicional fiesta.

La cantante originaria de Medellín destaca en esta edición de los Latin GRAMMY en la lista de artistas nominados con ocho candidaturas, al igual que su colega puertorriqueño Bad Bunny; sin embargo, el artista más nominado de este año es el productor, compositor y músico, Edgar Barrera.

Premios Latin GRAMMY 2024: Karol G va por el premio a Grabación del Año



‘La Bichota’ sigue cautivando a sus fans con su canto y buena vibra y para la edición número 25 de los Latin GRAMMY buscará llevarse el premio a Grabación del Año por 'Mi Ex Tenía Razón'.

En esta con otros grandes de la música latina como Bad Bunny, Carín León, Anitta, Jorge Drexler, Mon Laferte, Juan Luis Guerra y otros.

Latin GRAMMY 2024: los artistas más nominados de la noche



Karol G es una de las artistas más nominadas de la edición 25 de los Latin GRAMMY con ocho candidaturas. Además de Grabación del Año, también está presente en Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Canción del Año y Álbum del Año.



Bad Bunny también cuenta con ocho candidaturas por Mejor Fusión/Interpretación Urbana, en dos ocasiones a Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, por partida doble a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Grabación del Año y Mejor Video Musical Versión Corta.

Pero el más nominado de la velada es el productor y compositor Edgar Barrera, quien está presente en 9 de las 58 categorías que este año integran la lista, como Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año, Álbum del Año, así como tres nominaciones a Canción del Año.

¿Qué artistas cantarán los premios GRAMMY latinos?



La fiesta estará increíble con más de 30 artistas confirmados para actuar en su escenario. Tendrá números entrañables y memorables, ya que esa noche marca el regreso de varios artistas a la fiesta como Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal y Pitbull, por mencionar a algunos.

Otros cantantes confirmados son Ángela Aguilar, Myke Towers, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Leonel García y Reik. Por primera vez llegarán a la fiesta la leyenda del rock Jon Bon Jovi y el exitoso Joe Jonas, mientras que otros como Danny Ocean, Grupo Frontera, Kali Uchis, Elena Rose, Ela Taubert, Quevedo y más, debutarán como performers en este escenario.

Premios Latin GRAMMY: cómo ver en vivo la alfombra roja y la fiesta



Si eres fanático de ver estas ceremonias desde la comodidad de tu casa, te recomendamos que a partir de las 7P/6C sintonices la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues tendrán la transmisión de Noche de Estrellas, con toda la alfombra roja, y una hora después, a las 8P/7C iniciará la entrega de premios.

También puedes recurrir a la plataforma de streaming ViX pues tendrá la transmisión gratuita de Noche de Estrellas, mientras que la edición 25 de la entrega del Latin GRAMMY solo estará disponible para los suscriptores de su servicio Premium.