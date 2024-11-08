TV SHOWS
Latin GRAMMY 2024: Kali Uchis está nominada en la categoría Grabación del Año

La intérprete de 'Telepatía' está nominada en cuatro categorías de los premios Latin GRAMMY 2024. No te pierdas la transmisión de este evento el próximo 14 de noviembre a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Por:
Univision

La cantante estadounidense de origen colombiano será una de las figuras a seguir en la próxima entrega de los premios Latin GRAMMY 2024. Gracias a su gran talento, figura en la lista de nominados con cuatro candidaturas.

Además, Kali Uchis también será parte del espectáculo de los Latin GRAMMY 2024, junto a estrellas como Alejandro Fernández, Carlos Rivera y Becky G.

Premios Latin GRAMMY 2024: Kali Uchis nominada a Grabación del Año

La colaboración de Kali Uchis con Peso Pluma en la canción 'Igual Que un Ángel' le valió dos nominaciones: Grabación de Año y Mejor Canción Pop.

También figura en la categoría Mejor Álbum Musical Pop por 'Orquídeas' y Mejor Interpretación Reggaetón junto a Karol G por la canción 'Labios Mordidos'.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la gran fiesta?

Por tercera ocasión en su historia y para celebrar los cinco lustros dedicados a homenajear a los mayores exponentes de la música latina, los Latin GRAMMY 2024 se realizarán en la ciudad de Miami, en Floria, específicamente en el Kaseya Center.

La entrega de premios se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 8P/7C, pero una hora antes Univision tiene preparada una programación especial.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo Noche de Estrellas, en el que serás testigo de la alfombra roja que recibirá a tus artistas preferidos.

Una hora más tarde, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y los performances de los cantantes invitados. Lo anterior tendrá una duración total de tres horas.

ViX, la plataforma de contenido en español más importante del mundo, también contará con la transmisión de los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a la ceremonia de premiación.

Latin GRAMMY 2024: Artistas confirmados a la ceremonia

Kali Uchis es una de las artistas confirmadas a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, junto a Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives, quien recibirá el reconocimiento a Persona del Año.

Otros artistas que deleitaran a sus fans en los Latin GRAMMY son Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Darumas, Eladio Carrión, Emilia, Grupo Frontera, Leonel García, Pitbull, Reik, entre otros.

No te pierdas la transmisión de los Latin GRAMMY 2024 el próximo jueves 14 de noviembre completamente en vivo a partir de las 7P/6C por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Latin GRAMMYLatin GRAMMY 2024

