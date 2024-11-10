Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera está nominado en la categoría Canción del Año

La Academia Latina de la Grabación reveló su lista de nominados a los Latin GRAMMY 2024. No te pierdas la transmisión de esta gran ceremonia el próximo jueves 14 de noviembre a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Edgar Barrera podría hacer historia en la edición número 25 de los Latin GRAMMY, ya que se encuentra nominado en 9 categorías, entre las que destacan a Canción del Año.

Premios Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera nominado a Canción del Año

De origen mexicano, Edgar Barrera es un reconocido compositor y productor musical que en los Latin GRAMMY 2024 está nominado en la categoría de Canción del Año por partida tiple. '(Entre Paréntesis)' de Shakira y Grupo Frontera, 'Mi Ex Tenía Razón' de Karol G y 'Según Quién' de Maluma en colaboración con Carín León son las producciones por las que podría ganar el importante premio.

En esta misma categoría también figuran Daymé Arocena y Vicente García por 'A Fuego Lento', Maura Nava por 'A La Mitad', Gian Marco y Rubén Blades por 'Aún Me Sigo Encontrando', Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di por 'Caracas En El 2000', Jorge Drexler por 'Derrumbe', Kanny García y Carín León por 'Te Lo Agradezco' y la colaboración entre Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz en '313'.

Latin GRAMMY 2024: Edgar Barrera entre los más nominados de la noche

Edgar Barrera se encuentra en la selecta lista de los artistas más nominados en los premios Latin GRAMMY. Además de la triple nominación en Canción del Año, también destaca en Mejor Canción Regional Mexicana por 'El Amor De Su Vida' y 'Por El Contrario', Compositor del Año y Productor del Año.

Karol G y Bad Bunny están presentes en 8 categorías; la colombiana está nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Canción del Año, Álbum del Año y Grabación del Año.

Mientras que el puertorriqueño también está nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Grabación del Año y Mejor Video Musical Versión Corta.

Latin GRAMMY 2024: conductores de Noche de estrellas y otros detalles del preshow

El próximo jueves 14 de noviembre a las 7P/6C dará inicio Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, y podrás verlo a través de la señal de Univision, Galavisión, UNIMÁS y ViX.

Este preshow promete una velada inolvidable, llena de entrevistas a tus artistas favoritos, momentos detrás de cámaras y los mejores looks de la alformbra roja. En esta edición, los conductores de Noche de Estrellas serán Raúl de Molina, Clarissa Molina, Borja Voces y Chiquinquirá Delgado.

Latin GRAMMY 2024: ¿a qué hora son los premios?

La entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Florida. La ceremonia comenzará a las 8P/7C, pero podrás seguir la programación especial de Univision una hora antes.

Es la tercera edición en que la gran fiesta se realizará en la ciudad de Miami y lo hará en el marco de la celebración por sus 25 años de reconocer y celebrar a los máximos exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver la transmisión en vivo de la alfombra roja y la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo llamado Noche de Estrellas, en el que verás llegar al gran evento a tus artistas favoritos.



Una hora más tarde, a las 8P/7C, dará inicio la entrega de premios y los performances musicales de los artistas invitados. En total, la gran fiesta de la música latina tendrá una duración de tres horas.

ViX, la plataforma de contenido en español más grande del mundo, también contará con la transmisión a los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a este especial y a la ceremonia de premiación.