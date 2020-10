Las dos nominaciones a Latin GRAMMY de Justin Quiles que se convirtieron en el mejor regalo para su madre

En medio de los ensayos para su primer gran concierto virtual a través de Looped el 29 de octubre, el reggaetonero boricua Justin Quiles le dio esta entrevista a Univision.com y comenzó explicando que la mañana en que se dieron las nominaciones al Latin GRAMMY, lo primero que hizo fue llamar a su mamá: “Ella se emocionó más que yo. Estaba en verdad feliz y yo le quería dar ese regalo. ¡No era una, sino dos nominaciones a uno de los premios más importante de la música!”.

Para Quiles hacer feliz a su mamá se ha convertido en un verdadero lema de vida. “Yo nací en Connecticut pero debido a problemas de violencia doméstica nos mudamos a Puerto Rico cuando era un niño. Terminamos en un refugio y allí vivimos dos o tres años. Recuerdo que yo tenía un triciclo y que me pasaba chillando gomas en ese triciclo por todo el refugio, yo era feliz porque eso era normal para mí, pero para mi madre fue más difícil. Siempre lloraba”.

Aunque gracias a un plan gubernamental obtuvieron una pequeña casa, la adolescencia de Quiles siguió siendo difícil: “Crecí muy humilde, solo con un par de zapatos y me vestía con lo que nos regalaba la iglesia -porque nunca dejé de ir a la iglesia los domingos. Con mis hermanos, recogíamos la ropa que nos daban en bolsas de basura pero no sabíamos que éramos pobres, porque para nosotros eso era lo normal”.

Cree que algo que lo ayudó a ser feliz en medio de las carencias fue la actitud trabajadora de su madre: “Siempre buscaba la forma de ganarse el dinero y le heredé eso. Hubo una época que yo quería un Nintendo 64 y en casa no me lo podían dar, pero al ver el ejemplo de ella como era de trabajadora, me puse a trabajar: en la escuela vendía los bolines de colores (canicas) a 10 centavos y otros juguetes hasta que fui recolectando dinero y gané 300 en un año y me lo pude comprar”.



También se refugió en la música. Para él no había nada mejor que escuchar a Vico C, Tempo, Los Bambinos: “Fueron mis grandes influencias”. Primero cantaba sus canciones, pero después comenzó a componer las propias y cuando terminó la escuela secundaria, Justin lanzó su primer disco en Puerto Rico, 'No te necesito', junto al dúo Genio & Baby Johnny, el cual sonó bastante en la radio local.

Al poco tiempo de lanzar su material en Puerto Rico, Quiles se mudó a Orlando donde grabó 'Algo Contigo' con el productor Lelo, quien había trabajado con Wisin y Yandel. Así fue como llegó a llamar la atención de la disquera Rich Music, quien le extendió su primer contrato. A los pocos meses ya estaba grabando su primera colaboración con J Balvin, 'Orgullo', a la que se fueron sumando otras con los más grandes del género, como Maluma, Daddy Yankee, Yandel…

“Tengo muchas anécdotas con todos ellos. Con Daddy Yankee todo el tiempo me muero de la risa, porque tenemos una vibra increíble, siempre estamos charlando y tenemos algo en común: nos gusta el chiste y el vacilón. Mientras que J Balvin siempre me hace pensar con sus consejos… Bueno también Daddy da muy buenos consejos. Y yo los quiero escuchar, quiero esos buenos consejos, porque los dos han hecho carreras tan increíbles, porque han pisado lugares que yo no he pisado y han hecho el camino tan grande.



También le gusta la humildad con que lo tratan. “ Daddy Yankee me aconsejó una vez: tienes que trabajar muy duro para pasar mis números… Y le dije eso es casi imposible, pero que lo iba a intentar”. Es un intento en el que no le va nada mal. Hace dos meses, cuando sacó el tema 'Jeans' enseguida recopiló casi 62 millones de visitas en YouTube, a la vez que escaló en los primeros lugares del Spotify en varios países de América Latina. Pero antes, vinieron sus nominaciones al Latin GRAMMY

Una de esas nominaciones, en la categoría Mejor Interpretación Reggaeton por el éxito viral 'Porfa', junto al artista colombiano, Feid. Es un éxito que nació durante la cuarentena y pegó tan fuerte en el gusto popular, que generó un remix junto J Balvin, Nicky Jam, Maluma y Sech.

Al cosechar tantos triunfos en tan poco tiempo, Quiles vuelve a recordar sus orígenes: “Todavía recuerdo cuando mi mamá, con grandes sacrificios nos daba 50 centavos a mis hermanos y a mí para que comiéramos en la escuela. ¡No nos alcanzaba ni para media empanadilla! Nunca tuvimos dinero… Pero ahora el cambio ha sido increíble, hace tres años que la retiré de trabajar y le dije: te voy a dar la vida de una reina. Creo que ese es el premio más grande que la vida me ha dado”.