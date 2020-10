Descubre por qué si Mike Bahía gana el Latin GRAMMY como Mejor Nuevo Artista, el trofeo tiene que ser bastante grande

A pesar que tiene varios años triunfando en América Latina, y que es el artista pop con más éxitos dentro del Top 200 de Spotify en toda la región andina, no fue hasta ahora que Mike Bahía debutó en la lista de nominados de Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Nuevo Artista (junto a Anuel AA, Raw Alejandro, Pitzion, Conociendo a Rusia, entre otros). La noticia, asegura el artista colombiano, fue toda una sorpresa para él.

“Esto me toma desprevenido porque nunca he sido un tipo de premios, y reconozco que para La Academia sí soy un nuevo artista porque apenas ahora, a través de Greeicy, me pude acercar a esta hermosa gala y estoy participando más activamente”.

Dice que le atrae la dinámica de actividades que mantiene La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS) y algo más: “Siento que La Academia cada vez tiene un tema de inclusión más importante y contundente. Por lo menos en mi país nos sorprendió hace algunos años la nueva categoría del vallenato. También el tema del reggaetón, este es un año en que lo vemos muy presente”.



Bahía, quien suma casi 140 millones de vistas en su tema “Esta Noche” en YouTube, describe la clave de su éxito así: “Soy un tipo bastante coherente con mi vida. No me siento el súper artista, siento que el éxito de mi proyecto está en la coherencia de mi vida profesional y personal, y también de la conciencia. Yo no tengo hijos, pero todas las personas que tengan hijos en algún momento van a entender por qué es importante la conciencia ya que alguna vez van a tener que responder preguntas incómodas de ellos y van a tener que ser muy inteligentes y veloces para poder responderlas bien”.

Por el momento, el plan de tener hijos está a la espera de su boda con Greeicy, quien hace unos meses explicó a Univision.com que ese paso depende de alcanzar unos objetivos. Sobre si el Latin GRAMMY es parte de eso, Mike Bahía dice: “Es una serie de metas y nos vamos acercando. Le agradezco a la vida la fortuna de haber acompañado a Greeicy a su primera ceremonia del Latin GRAMMY el año pasado y este año ser yo quien la lleve de la mano con esa misma certeza. El tema de vivir nuestra relación ha sido como disfrutar una comida muy rica, uno no quiere que se acabe. Cada bocado es importante y especial… Cada cosita es parte importante de eso”.

Le parece curioso que, en su afán de construir esa “meta” hace unas semanas compraron un piano de cola blanco para practicar los conocimientos “académicos” de música en casa porque “la técnica de la academia es la tranquilidad el desarrollo de un artista en el día a día”. Y, casi al mismo tiempo que el piano entró en su casa… “¡entró también la nominación de La Academia!”.



El cantante, que coquetea con un poco de reggae en su más reciente tema “Cuenta Conmigo”, asegura que está feliz porque ha descubierto el propósito de su vida: “Quiero inspirar. No soy el tipo que tiene las aptitudes que uno consideraría para llamar la atención. Por ejemplo: ves a un basquetbolista y dices juega bien porque es altísimo, o escuchas a un cantante y dices es que tiene un registro súper amplio… Yo no he tenido todas las características a full para poder ser lo que soy hoy.

La manera en que he logrado mis metas es con mucho esfuerzo y con la sinergia de trabajar bien con los demás sin pasarle por encima a nadie, y simplemente cuando alguien ha pasado por encima mío, me ha tocado respirar y seguir adelante. Por eso quiero inspirar a que otras personas no sientan que tienen que ser de determinada forma para triunfar, sino que digan si Mike Bahía lo logró, yo puedo hacerlo”.

Si gana el Latin Grammy quiere celebrarlo llamando uno a uno a todo aquel que lo ayudó a lograrlo y quizás necesite que su tamaño sea más grande que los demás: “Quiero agradecérselo a toda la gente que me ha acompañado desde el día cero y con todo aquel que se ha sumado.

Es un tema de egocentrismo muy especial: sino se explota en equipo no pasa nada. Yo soy simplemente Mike, pero el nombre de Mike Bahía es la unión de los que estamos luchando por esto: desde la jefa de prensa que está luchando conmigo desde el día de cero y que ahora tiene un equipito de prensa, las personas de la parte administrativa, mi manager, mi novia, mis papás… Cada uno de ellos tiene que recibir una llamada y quiero decirles: voy a poner tu nombrecito en este Grammy".

La 21 a Entrega anual del Latin GRAMMY estará precedida por el evento ‘Noche de Estrellas’, a partir de las 7P/6C por Univision.