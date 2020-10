Camilo, nominado a seis Latin GRAMMY, revela cómo a pesar de algunas carencias siempre tuvo “una vida de rico”

Una noche antes del anuncio para los nominados al Latin GRAMMY, el manager de Camilo lo llamó por teléfono para que estuviera “avispa” con los anuncios que se darían a la mañana siguiente. Con el buen humor que lo caracteriza, él le preguntó: ¿“Me levanto temprano, me baño y me pongo bonito por si las moscas?”.

Aunque se levantó temprano, se baño y se puso “bonito” el músico se distrajo tocando música. Fue su esposa, la cantante Evaluna Montaner, quien lo tuvo que sacar de "ese mundo” para que pusiera atención a lo que sucedía: Estaba siendo nominado por primera vez a los Latin GRAMMY, pero no solo en una categoría, sino en una tras otra: “ No podía creer que eran seis las nominaciones. Enseguida comencé a llamar a mis padres, a mi hermana y a mi suegro. ¡La felicidad de estar nominado con él, es un gratificación tan gigante!”



Aunque agradece "con el alma" las seis nominaciones, reconoce que le causa especial ilusión la de Álbum del Año por su producción 'Por Primera Vez': “Es como un reconocimiento a tu obra y, que sea considerado uno de los álbumes más importantes del año de la música latina, es algo que me anima demasiado”.

También celebra que dos de sus canciones estén nominadas en Canción del Año ('Tutu' y 'El Mismo Aire'). “Cuando llamé a mi suegro no fue para anunciarle que yo estaba nominado, sino para felicitarlo, porque él es el productor de estas canciones y del álbum; quería felicitarlo precisamente a él, que me ha enseñado tanto... Además que dos de mis canciones compitan en una categoría es como shocking”.

Sin duda este es uno de los mejores años profesionales en la vida de Camilo. Hace tres semanas presentó su nuevo tema 'Vida de Rico', el cual ya supera 73 millones de visitas en YouTube. La canción, dice, está inspirada en su infancia: “En mi casa nunca faltó nada; siempre vivía una vida de rico, por eso mi canción se llama así, porque se hablaba y se conversaba delicioso, nos reíamos de todo, se comía muy rico… pero faltaban algunas cosas y es ahora cuando crezco, que me doy cuenta de que hubo carencias…”

Después de una pausa, el joven aclara: “Las pijamadas en la sala sin luz no eran una aventura de boy scouts, como decían mis papás, sino que en verdad nos habían cortado la luz. Ese tipo de cosas que habían pasado en casa y que mis papás transformaban en situaciones fantásticas como en la película 'La vida es bella', hicieron que sintiéramos que éramos ricos”.

Así fue como aprendió a ver de manera positiva todo lo que le sucede: “Las cosas que más marcan mi vida siempre tienen sabores como agridulces y lo que soy hoy no es más que un cóctel de esas gotitas amargas también. No me puedo quejar de la infancia que tuve porque fue la m´ás hermosa del mundo, pero justo las carencias de casa hicieron que cuando los colores llegaron completos, por contraste brillaran mucho más”.



Al hacer un inventario de todo lo vivido, solo le queda una enorme gratitud: “Yo le agradezco a Dios todas las cosas buenas todo el tiempo, pero le agradezco tanto las cosas que faltaron porque de manera pedagógica hicieron y prepararon el terreno para que lo que llega hoy llegara de una manera más apreciada. Por ejemplo, antes de llegar a este momento, en mi carrera se me cerraron 1,000 puertas, y hoy le doy gracias a Dios por eso, porque si no se hubieran cerrado, estas seis nominaciones no sabrían a lo que saben. ¡Si lo más rico de tomar agua es tomarla con sed!”

Con esa misma óptica analiza la pandemia del covid-19: “A mí me preocupa muchísimo, todo esto y no solo el covid; todo lo que estamos enfrentado como colectividad, siento que lo que le duele a uno le duele a todos; la injusticia hacia alguien nos duele a todos, si a alguien lo están tratando mal, a todos nos están tratando mal, si nuestro abuelito no está enfermo de covid, pero sabemos que el abuelito de alguien sí, nos afecta. Entonces, aunque me duele, siento que está ayudando para que nos concienticemos de la colectividad que somos, y aunque ese es el costo ‘pa que despertemos y que el sentido de pertenencia crezca, pues bueno, ojalá que quede esta semillita: que aprendamos a cuidar del otro”.

Por el momento, considera que su manera de demostrar interés hacia los demás es con su música: “ Tengo una vocecita del pedacito de Dios que está adentro de mi diciéndome cuál es la ruta. Yo le pregunto todo a Él: desde cuál es la siguiente melodía del coro que voy a escribir, hasta la respuesta que voy a dar en esta entrevista. Desde que comencé a preguntarle a Él comenzaron a pasarme todas las cosas buenas en mi vida. Y espero que mi vida sea un testimonio de eso: de una persona que comenzó a preguntarle a Dios por dónde, y vio lo importante que es escuchar su respuesta”.

Este jueves 19 de noviembre a partir de las 8P/7C no te pierdas la transmisión de los Latin GRAMMY, la gran gala que celebra, honra y engrandece la música latina anualmente, en vivo por Univision.