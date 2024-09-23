La Historia de Juana: los actores que conforman al elenco y sus personajes principales

Video La Historia de Juana: sus protagonistas te cuentan todo lo que hay detrás de la telenovela

Acompañados de un gran elenco, Camila Valero y Brandon Peniche protagonizan la nueva producción, una telenovela donde una inusual equivocación cambiará la vida de una mujer y de todos quienes la rodean. Vive el gran estreno de La Historia de Juana este lunes 30 de septiembre a las 9P/ 8C por Univision y conoce a continuación los actores que dan vida al melodrama.

Camila Valero es Juana Guadalupe Bravo en La Historia de Juana

Camila Valero es Juana Guadalupe Bravo



Como la protagonista de la historia, Camila Valero interpretará a Juana, una joven dulce, alegre, encantadora, moderna y de un origen humilde. A sus veinte años su gran sueño será iniciar y concluir sus estudios universitarios, y ser la primera mujer graduada de la familia.

Su objetivo será claro: estudiar, superarse, trabajar y no repetir la historia de su abuela, quien sola sacó adelante a sus dos hijos. Así, decidirá permanecer virgen hasta conocer al hombre de quien realmente esté enamorada. Sin embargo, el destino desatenderá sus anhelos y provocará que un error ponga de cabeza su mundo.

En una revisión de rutina en el ginecólogo Juana resultará embarazada por inseminación artificial de un hombre al que no conoce. Cuando descubra la consecuencia de esa insólita equivocación deberá afrontar su nueva realidad y la suerte de las mujeres de su familia que finalmente la alcanzó.

Brandon Peniche da vida a Gabriel Rubio en La Historia de Juana

Brandon Peniche da vida a Gabriel Rubio



Empresario exitoso y cabeza de un emporio cervecero, Gabriel Rubio aparentará tenerlo todo, pero la verdad será muy distinta. El personaje de Brandon Peniche vendrá reponiéndose de una dura batalla contra el cáncer que trastocó todas sus emociones.

Temeroso de ser el último heredero de la familia tomó la decisión de congelar sus espermatozoides con el deseo de formar una familia tras su recuperación. Librado de la muerte deseará tener un hijo con su esposa Paula Fuenmayor, pero no imaginará que un descuido lo acercará de la forma menos imaginada a Juana.

Irina Baeva como Paula Fuenmayor en La Historia de Juana

Irina Baeva como Paula Fuenmayor



Como una exitosa modelo profesional, Paula Fuenmayor será una mujer millonaria, bella y famosa. Casada con Gabriel Rubio sentirá que ninguna mujer podrá hacerle sombra. A diferencia de su marido no anhelará formar una familia y prolongará el momento hasta el cansancio.

Pero con tal de no perderlo aceptará tener un hijo con él, pero vivirán constantes tropiezos que la librarán de una familia. Feliz por ver su matrimonio inalterado, el presente se le volverá un caos cuando descubra que Gabriel tendrá un hijo con otra mujer a la que poco a poco comenzará a amar.

Fabiola Guajardo es Camila Montes en La Historia de Juana

Fabiola Guajardo es Camila Montes



Como la mejor amiga de Paula, la vida de Camila permanecerá en constante conflicto por su matrimonio con Francisco, el mejor amigo de Gabriel. Aunque el divorcio será inminente ella le pondrá un precio a la separación.

Pese a que se dirá la gran confidente de Paula, lo cierto es que siempre ha estado enamorada de Gabriel, y aprovechará todas sus crisis matrimoniales para acercarse a él. Cuando descubra la presencia de Juana en la vida del empresario no dudará en unir fuerzas con la modelo para sacarla del camino.

Grettell Valdez interpreta a Jenny Bravo en La Historia de Juana

Grettell Valdez interpreta a Jenny Bravo



Mamá de Juana, Jenny quedó embarazada cuando solo tenía 16 años. A pesar de los años transcurridos parecerá que emocionalmente se ha quedado detenida en su adolescencia, y se enamorará de hombres con los que desde un principio sabe que la relación no terminará bien.

Dueña de un alma rebelde, Jenny cuidará con todo su amor a Juana, sobre todo cuando se vea obligada a madurar por el bien de su hija y apoyarla en su embarazo.

Cynthia Klitbo personifica a Josefina Sosa en La Historia de Juana

Cynthia Klitbo personifica a Josefina Sosa



Como cabeza de la familia de Juana y su abuela, Josefina arrastrará un duro pasado, pues luego de traer al mundo a sus hijos Jenny y Felipe tuvo que educarlos sola ante el abandono de su esposo. No obstante, no se dejó vencer y con el paso de los años se volvió más madura y exigente con sus hijos.

Alexis Ayala da vida Rogelio Fuenmayor en La Historia de Juana

Alexis Ayala da vida Rogelio Fuenmayor



Papá de Paula y suegro de Gabriel, Rogelio tendrá un doble rostro. A pesar de ser accionista de la cervecería de su yerno también será uno de los principales dueños de una fábrica de la competencia, y no descansará hasta acabar con el emporio de Gabriel. Además, sentirá una fuerte atracción por Camila.

Mario Morán como Felipe Bravo en La Historia de Juana

Mario Morán como Felipe Bravo



Con una personalidad más tranquila que la de su hermana Jenny, Felipe también resentirá el abandono de su papá. Su cercanía con su mamá lo hará asumir una postura de apoyo y deseará llenar los zapatos y responsabilidades de su padre. Con tal de ver a su familia sin contratiempos hará a un lado sus sueños y necesidades para ocuparse de su madre, hermana y su sobrina Juana.